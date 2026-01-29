Chelsea a octavos, el Nápoles fuera

Roma.- El Chelsea certificó este miércoles su presencia en los octavos de final de la Liga de Campeones con una actuación estelar de Cole Palmer y Joao Pedro, autores de dos asistencias y dos goles que recondujeron el camino de los de Rosenior y, de paso, eliminaron al Nápoles (2-3) de Antonio Conte.

Cole Palmer saltó al campo en el descanso. Le bastaron 45 minutos para conectar dos veces con Joao Pedro y remontar en Nápoles. Dos golazos del brasileño. Los resultados jugaron a su favor y no tendrá que jugar el ´play-off´. El Nápoles soñó con entrar entre los 24 primeros. Lo mereció durante muchos minutos. Pero no pudo contener a los ingleses, superiores al final ante el que fue su técnico. No pudo obrar el milagro en la emergencia de lesiones que transita.

Con un banquillo formado por Miguel Gutiérrez, Beukema y un Lukaku con 11 minutos en las piernas en toda la temporada. Ante el gigante reto de derrotar a un Chelsea con opciones a cotas altas. Así se presentó el Nápoles a la jornada decisiva en la que se jugaba buena parte de la temporada, marcada también por una primera fase demasiado pobre. La derrota era eliminación, la victoria la clasificación. El Estadio Diego Armando Maradona se entregó por completo a la causa. No fue suficiente

No pudo ponerse más cuesta arriba para los italianos, más de cara para los británicos. Una mano muy abierta de Juan Jesús mientras hacía de barrera acabó en penalti. Enzo Fernández no falló desde los once metros. Con toda la presión, el argentino encontró la concentración, ajustó a la cepa del poste derecho de Meret y colocó al Chelsea virtualmente en los octavos de final a los 20 minutos de duelo.

