logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Chelsea a octavos, el Nápoles fuera

Por EFE

Enero 29, 2026 03:00 a.m.
A
Chelsea a octavos, el Nápoles fuera

Roma.- El Chelsea certificó este miércoles su presencia en los octavos de final de la Liga de Campeones con una actuación estelar de Cole Palmer y Joao Pedro, autores de dos asistencias y dos goles que recondujeron el camino de los de Rosenior y, de paso, eliminaron al Nápoles (2-3) de Antonio Conte.

Cole Palmer saltó al campo en el descanso. Le bastaron 45 minutos para conectar dos veces con Joao Pedro y remontar en Nápoles. Dos golazos del brasileño. Los resultados jugaron a su favor y no tendrá que jugar el ´play-off´. El Nápoles soñó con entrar entre los 24 primeros. Lo mereció durante muchos minutos. Pero no pudo contener a los ingleses, superiores al final ante el que fue su técnico. No pudo obrar el milagro en la emergencia de lesiones que transita.

Con un banquillo formado por Miguel Gutiérrez, Beukema y un Lukaku con 11 minutos en las piernas en toda la temporada. Ante el gigante reto de derrotar a un Chelsea con opciones a cotas altas. Así se presentó el Nápoles a la jornada decisiva en la que se jugaba buena parte de la temporada, marcada también por una primera fase demasiado pobre. La derrota era eliminación, la victoria la clasificación. El Estadio Diego Armando Maradona se entregó por completo a la causa. No fue suficiente

No pudo ponerse más cuesta arriba para los italianos, más de cara para los británicos. Una mano muy abierta de Juan Jesús mientras hacía de barrera acabó en penalti. Enzo Fernández no falló desde los once metros. Con toda la presión, el argentino encontró la concentración, ajustó a la cepa del poste derecho de Meret y colocó al Chelsea virtualmente en los octavos de final a los 20 minutos de duelo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pacers de Indiana remontan y vencen a los Bulls de Chicago
Pacers de Indiana remontan y vencen a los Bulls de Chicago

Pacers de Indiana remontan y vencen a los Bulls de Chicago

SLP

AP

Aaron Nesmith y Pascal Siakam lideran remontada de los Pacers en un emocionante duelo contra los Bulls

Cavaliers arruinan regreso de LeBron James al vencer a Lakers
Cavaliers arruinan regreso de LeBron James al vencer a Lakers

Cavaliers arruinan regreso de LeBron James al vencer a Lakers

SLP

AP

LeBron James no logra brillar en su regreso a Cleveland y su equipo, los Lakers, caen ante unos sólidos Cavaliers.

Debate en el tenis: Swiatek y Gauff cuestionan la privacidad de los tenistas
Debate en el tenis: Swiatek y Gauff cuestionan la privacidad de los tenistas

Debate en el tenis: Swiatek y Gauff cuestionan la privacidad de los tenistas

SLP

AP

La WTA muestra su compromiso con la privacidad de los tenistas en medio de la controversia por el uso de cámaras.

Ochoa volvería al Tri en busca de la titularidad para el Mundial 2026
Ochoa volvería al Tri en busca de la titularidad para el Mundial 2026

Ochoa volvería al Tri en busca de la titularidad para el Mundial 2026

SLP

El Universal

La selección mexicana convoca a Ochoa para evaluar su desempeño en los próximos compromisos internacionales.