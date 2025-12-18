Cherki imita festejo de Haaland tras golazo

Rayan Cherki recreó el festejo de gol de su compañero de equipo Erling Haaland después de colocar un exquisito disparo en el ángulo superior en la victoria de 2-0 del Manchester City sobre el Brentford en los cuartos de final de la Copa de la Liga Inglesa el miércoles.

La estrella francesa realizó algunos movimientos de robot y luego se sentó con las piernas cruzadas en una pose de yoga después de darle la ventaja al City, que había realizado muchos cambios, a los 32 minutos.

Con sus trucos, habilidades y maravillosa técnica, Cherki ya se está convirtiendo en el favorito de los aficionados en su primera temporada en Manchester tras su llegada procedente de Lyon. En una victoria sobre Sunderland este mes, produjo un centro de "rabona" que fue cabeceado por Phil Foden, pero dejó al entrenador del City, Pep Guardiola, instando a Cherki a jugar con "simplicidad" como Lionel Messi.

El gol contra Brentford fue uno del que Messi estaría orgulloso. Recogiendo un despeje de cabeza en el borde del área, Cherki engañó a un oponente cambiando el balón a su pie derecho y luego lanzó un disparo al ángulo.

Savinho añadió un segundo gol para el City a los 67 minutos con un disparo que fue desviado, haciendo que el balón pasara por encima del portero del Brentford, Hákon Valdimarsson.

Haaland fue nombrado como suplente para el partido, no ingresó al campo, y se le vio estrechando la mano de Cherki cuando el centrocampista fue reemplazado en la segunda mitad.

El City avanzó a las semifinales de la Copa de la Liga por primera vez desde 2021, el año en que ganó la competición por cuarta temporada consecutiva y la octava vez en total. Newcastle necesitó un gol en tiempo de descuento de Lewis Miley para vencer 2-1 a Fulham y llevar su defensa del título a las semifinales.