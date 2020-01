"Chicharito" Hernández será el jugador mejor pagado de la MLS

El delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández será el próximo jugador franquicia que llegue al Galaxy de Los Ángeles después que el equipo de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS) llegara este viernes a un acuerdo con su actual equipo, el Sevilla de España, para cerrar el traspaso.



Aunque oficialmente el Galaxy todavía no ha dado a conocer el fichaje del delantero internacional mexicano, fuentes cercanas al equipo confirmaron al periódico local de "Los Angeles Times" que la negociación estaba ya cerrada.



Sin embargo, hasta el momento no se conocían los términos precisos del acuerdo, pero se espera que el equipo anuncie oficialmente la firma la próxima semana.



Hernández, de 31 años, es el máximo anotador de todos los tiempos en México, y reemplazará a la estrella del Galaxy, el sueco Zlatan Ibrahimovic.



El nuevo fichaje se convertirá en la gran atracción de los seguidores mexicanos del Galaxy y luchará con su compatriota, otro delantero estelar, Carlos Vela, estrella del equipo rival angelino, LAFC, por hacerse con el reinado entre los aficionados latinos.



La presencia de ambos goleadores mexicanos en el mercado angelino garantía un mayor interés por seguir a ambos equipos en la competición de la MLS.



Además, Hernández superará en salario al que recibió Ibrahimovic la pasada temporada cuando ganó 7,2 millones de dólares, el mejor pagado dentro de la liga.



Vela ha sido el primero en alabar la capacidad goleadora que posee "Chicharito" y su mentalidad de jugador de equipo.



"Él es una máquina de marcar, siempre está ahí buscando hacer goles, y su labor defensiva y de equipo también es ejemplar", declaró Vela, quien la pasada temporada acabó como Botín de Oro y Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga. "Creo que los seguidores mexicanos estarán muy entusiasmados con su llegada a Los Ángeles".



Hernández, que comenzó la temporada con el West Ham United de Inglaterra fue traspasado al Sevilla por 8,7 millones en septiembre, pero disputó solo dos partidos desde el pasado 2 de noviembre, lo que motivo su interés en aceptar la oferta de llegar a la MLS.



No está claro cuánto dinero va a recibir el Sevilla por la transferencia de Hernández al Galaxy, pero se espera que supere lo que el equipo español tuvo que pagar al West Ham United.



Hasta ahora, la transferencia más cara que tuvo que pagar el Galaxy fue la de otro jugador mexicano, Giovani dos Santos, en el 2015, al equipo español del Villarreal, que recibió siete millones de dólares.



El objetivo del Galaxy es que Hernández ocupe el vacío ofensivo que dejó Ibrahimovic, quien marcó 53 goles en 58 partidos de liga y playoffs las últimas dos temporadas que estuvo con el Galaxy, donde fue la imagen de la franquicia antes de firmar un contrato a corto plazo con el AC Milan de Italia.



Hernández, máximo goleador en la historia de la selección de México con 52 tantos en 109 partidos que ha disputado desde el 2009, tras destacar en su primera etapa profesional con las Chivas de Guadalajara, firmó luego con el Manchester United en el 2010 y desde entonces ha competido en el fútbol inglés, alemán y español.



Su trayectoria profesional con el Manchester United, Real Madrid (cedido), Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla le ha permitido disputar 244 partidos y marcar 89 goles.