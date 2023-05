Chivas a la final, derrota 3-1 al América

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- Chivas del Guadalajara sufrió pero avanzó a la final del la Liga MX al derrotar 3-1 (3-2 global) a las Águilas del América en un partido con cierre frenético y polémico ante el estadio Azteca lleno.

Chivas enfrentará a Tigres y cerrará en casa en busca de un nuevo título.

El partido inició de manera intensa con Chivas atacando desde los primeros instasntes, pero esta intensidad llevó al primer amonestado rojiblanco. Briseño, por una falta en los linderos del área.

Poco a poco los equipos se fueron asentando y fue el América quien tomó el control del esférico pero sin mayor pligro ante la portería defendida por Jiménez.

Al 18, Roberto Alvarado ganó un balón en media cancha, circuló por unos metros y mandó un pase largo hacia Ronaldo Cisneros quien entró al área americanista y se quitó al portero Malagón, quien salió mal,y se fue metiendo ante la embestida de Cáceres que resbaló y terminó metiendo el balón en su portería.

Después, América siguió con el control del juego pero sin generar mayor peligro en la portería de Chivas.

El visitante jugó al contragolpe en busca del segundo gol que le diera el pase a la fina, pero sus esfuerzos no rindieron fruto.

Al 56, América empata el marcador por conducto de Diego Valdez, quien remató de cabeza a la izquierda de Jiménez.

Al 64 Álvaro Fidalgo, del América, se fue expulsado.

La polémica llegó al 68 luego de que Chivas había retomado la ventaja por conducto de Ronaldo Cisneros quien remato de cabeza tras un rechace de Malagón a disparo de Alexis Vega, pero la acción fue anulada por una falta previa de Guzmán a Layún en el área americanista

Pero al 75 Alan Mozo anota el segundo de Chivas en un disparo desde fuera del área, a pase de Alvarado quien cobró una falta.

Chivas se fue con todo ante un América que no sentía lo duro si no lo tupido, y se dispuso a defender con todo pero la estrategia no le resultó al "Tano" Ortiz pues Jesús Orozco marcó el tercero de Chivas al 89 al rematar de cabeza en centro desde el lado derecho. Locura Chiva

América, ya sin delanteros trató de ir por el gol que le diera el pase, pero ya sin mucho chance ante un Chivas motivado y con el control del juego, en donde estuvo a punto de marcar el cuarto tanto.

Al final, fracaso americanista y locura Chiva.