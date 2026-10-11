Chivas alcanza la igualada

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México.- En un duelo marcado por grandes atajadas, sobre todo de Camilo Vargas, Atlas y Chivas dividieron puntos al empatar 1-1.

El Rebaño logró salvarse de la derrota en los últimos minutos, manifestando pobreza futbolística en la segunda parte, mientras que los Zorros no consiguieron cerrar un triunfo vital.

Apenas habían pasado unos segundos cuando el Rebaño llegó con peligro al área. Ángel Sepúlveda había ganado el esférico, pero una falta del atacante de Chivas evitó que la acción prosperara.

Atlas no podía tener otro héroe que no fuera Camilo. Al minuto 33, Luis Rey conectó de cabeza y el rojinegro reaccionó de forma felina para evitar el gol.

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Instantes más tarde, Chivas ya había encontrado el primero de la noche. Sin embargo, fue anulado por un fuera de juego previo.

Al 52´, Kevin Zenón le ganó la espalda a los defensores, controló y definió para dejar sin posibilidades a Raúl Rangel.

Los trazos largos fueron el gran dolor de cabeza para la zaga del Guadalajara. La esperanza de Chivas revivió cuando se marcó un penalti a su favor al 74´. Ángel Sepúlveda tomó el balón, pero se encontró con la muralla colombiana.

Una nueva derrota se avistaba para Gabriel Milito y compañía, hasta que apareció Sepúlveda. El atacante pasó de villano a héroe al encontrar el tanto del empate que evitó la caída ante el odiado rival.

El Clásico Tapatío cerró con grandes emociones. Chivas y Atlas se mantienen en puestos de Liguilla directa, con posibilidades de volverse a cruzar en la Fiesta grande.