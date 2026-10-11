logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Chivas alcanza la igualada

El Rebaño Sagrado logró salvarse de la derrota en los últimos minutos

Por El Universal

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
A
Chivas alcanza la igualada
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      México.- En un duelo marcado por grandes atajadas, sobre todo de Camilo Vargas, Atlas y Chivas dividieron puntos al empatar 1-1.

      El Rebaño logró salvarse de la derrota en los últimos minutos, manifestando pobreza futbolística en la segunda parte, mientras que los Zorros no consiguieron cerrar un triunfo vital.

      Apenas habían pasado unos segundos cuando el Rebaño llegó con peligro al área. Ángel Sepúlveda había ganado el esférico, pero una falta del atacante de Chivas evitó que la acción prosperara.

      Atlas no podía tener otro héroe que no fuera Camilo. Al minuto 33, Luis Rey conectó de cabeza y el rojinegro reaccionó de forma felina para evitar el gol.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Instantes más tarde, Chivas ya había encontrado el primero de la noche. Sin embargo, fue anulado por un fuera de juego previo.

      Al 52´, Kevin Zenón le ganó la espalda a los defensores, controló y definió para dejar sin posibilidades a Raúl Rangel.

      Los trazos largos fueron el gran dolor de cabeza para la zaga del Guadalajara. La esperanza de Chivas revivió cuando se marcó un penalti a su favor al 74´. Ángel Sepúlveda tomó el balón, pero se encontró con la muralla colombiana.

      Una nueva derrota se avistaba para Gabriel Milito y compañía, hasta que apareció Sepúlveda. El atacante pasó de villano a héroe al encontrar el tanto del empate que evitó la caída ante el odiado rival.

      El Clásico Tapatío cerró con grandes emociones. Chivas y Atlas se mantienen en puestos de Liguilla directa, con posibilidades de volverse a cruzar en la Fiesta grande.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Messi y Suárez lideran goleada 4-0 de Inter Miami a D.C. United
        Messi y Suárez lideran goleada 4-0 de Inter Miami a D.C. United

        Messi y Suárez lideran goleada 4-0 de Inter Miami a D.C. United

        SLP

        AP

        La victoria 4-0 ante D.C. United fue la primera de Inter Miami desde agosto y la primera con el entrenador Cristian González.

        Guardianes de Cleveland vencen a Medias Blancas y avanzan en playoffs
        Guardianes de Cleveland vencen a Medias Blancas y avanzan en playoffs

        Guardianes de Cleveland vencen a Medias Blancas y avanzan en playoffs

        SLP

        AP

        Cleveland superó 2-0 a Chicago con 12 ponches de Williams y jonrón de Ramírez.

        Medvedev gana en Shanghái tras descalificación en China
        Medvedev gana en Shanghái tras descalificación en China

        Medvedev gana en Shanghái tras descalificación en China

        SLP

        AP

        Carlos Alcaraz extendió su racha ganadora a siete partidos con victoria sobre Juan Manuel Cerúndolo.

        Bayern Munich empata 2-2 tras error de Neuer en gol rápido
        Bayern Munich empata 2-2 tras error de Neuer en gol rápido

        Bayern Munich empata 2-2 tras error de Neuer en gol rápido

        SLP

        AP

        El portero Manuel Neuer falló en el despeje inicial y permitió un gol a los ocho segundos en el partido Bayern vs Augsburg.