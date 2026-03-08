Chivas conquista el Clásico Tapatío

GUADALAJARA.- Con mucho sufrimiento y gracias a un "ángel caído del cielo", el Rebaño volvió a la senda del triunfo en el momento más oportuno.

Las Chivas sufrieron de más en el Clásico tapatío, pero, gracias a Ángel Sepúlveda, derrotaron (1-2) al Atlas y sumaron tres puntos que les permiten mantenerse en el tercer lugar general.

Sorpresivamente, con un error de Raúl Rangel, el equipo rojiblanco comenzó perdiendo el juego. "Tala" le entregó mal el balón a Rubén González y Paulo Ramírez no desperdició el regalo para abrir el marcador (11´).

El gol en contra provocó que la escuadra de Gabriel Milito se volcara al frente. Intentó por todos los medios empatar, pero sufrió para concretar; generó y generó opciones de marcar, pero la suerte no estaba de su lado.

Hasta que Armando Gónzalez aprovechó una mala salida de los Zorros, forzada por Roberto Alvarado, y se animó a disparar desde fuera del área.

Con un cierta fortuna, por un desvío de Manuel Capasso, la "Hormiga" logró igualar el encuentro (47´). La mala noticia fue su penalti errado.

Sin embargo, para su fortuna el delantero rojiblanco fue rescatado por Sepúlveda cerca del final. Con su experiencia, el "Sepu" no desperdició la pena máxima que cometieron los rojinegros de manera inocente, y convirtió su disparo (83´) para darle el triunfo a su equipo en el Jalisco.