Chivas gastó 35 millones de dólares y siguen igual: Tomás Boy

Tomás Boy aún recuerda con cierto dolor su salida de las Chivas en 2019. El estratega mexicano no logró lo que buscaba, pero señala varios factores.

El "Jefe" enfatizó en el gasto económico que ha hecho el Rebaño y la falta de resultados, tras su salida.

"Es el único rompimiento en mi carrera. Tuve una pretemporada inaudita. Me dolió muchísimo porque no entendí la situación. Entiendo que los dueños pueden hacer lo que quieran. Cada quien maneja sus equipos, pero no veo mejoría. Yo no hice gastar un dinero a la directiva para nada. Me fui yo y gastaron 35 millones de dólares y el equipo sigue igual", dijo para ESPN.

Boy señaló a varios jugadores que él no hubiera dejado ir, además aseveró que ese dinero lo hubiera ocupado en otras cosas.

"Yo la hubiera ocupado en otras cosas. No lo podemos saber, los hubieras no existen. Cuando llevas a alguien a Chivas deben ser solución y no para desarrollar. Las Chivas es especial para jugadores y entrenadores, pero yo soy el único de los últimos 20 que solo dirigió nueve fechas. Los jugadores que se fueron, Cervantes, Gael Sandoval y Van Rankin están jugando en Santos y son importantes. Ellos tenían un futuro más fuerte que ahorita hay chicos que no son nada", sentenció.

Tomás Boy llegó en la Jornada 14 del Guardianes 2020 al equipo de Mazatlán FC, para sustituir a Francisco Palencia y obtuvo dos victorias y dos derrotas.