Chivas quiere rendir homenaje a Jorge Vergara ante el Veracruz

Este sábado, el Guadalajara jugará por primera vez desde el fallecimiento de Jorge Vergara, presidente y fundador de Grupo Omnilife Chivas.

Es por ello, que los rojiblancos buscarán la victoria para darle los tres puntos como homenaje al empresario, así lo expresó Luis Fernando Tena.

"Lo platicamos, hay gente que lo conoció bien y estaban consternados. Yo no tuve la suerte de conocerlo. He oído mucho. Que fue alguien que de la nada hizo tal. Tiene una inteligencia superior y siempre preocupado por los demás, por ayudar a su gente, no sólo a los jugadores. Habrá gente, pero el mejor homenaje es que vea triunfar a sus Chivas".

El rival será Veracruz, quienes a pesar de vivir meses complicados y llegando mermados al Estadio Akron, dejarán todo en la cancha, así lo detalló el estratega.

"Veracruz mejoró con Arias y López Zarza, ya lo vimos y lo que jugó en Monterrey. Empataron al 90 y habla de lo que nos espera, en eso pensamos en un juego difícil. No hay partidor fácil ante un equipo así".