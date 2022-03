Chivas y los Zorros piden un Clásico Tapatío sin violencia

GUADALAJARA.- El delantero goleador del Atlas, Julio Furch, reconoció que en su país Argentina no se puede ver el futbol en paz, ante esto, pidió que las aficiones de Chivas y de los Zorros acudan al Clásico Tapatío a presenciar el encuentro sin violencia, no como lo ocurrido en Querétaro hace unos días.

"Lo principal es que todos estamos en cómo se vive el futbol. Es un juego y la rivalidad debe quedar en la cancha nada más. Argentina ha pagado muchas consecuencias por años y hoy no hay hinchas visitantes. Muchos no pueden ir y espero no llegue a esto en México. Es un show, un espectáculo para disfrutarlo y lo que menos queremos es violencia. Afuera que disfruten y si toca perder aguantar. Me encanta ver la gente cerca y que la gente disfrute el partido. Esperemos sigan por este camino de disfrutar los juegos y compartir ese momento dulce al que le toque ganar y siga así. Que no vuelva a suceder lo que pasó hace unos días y la gente no tenga temor", comentó el goleador sudamericano.

Por su parte, el capitán Aldo Rocha mencionó: "La afición de Chivas y Atlas son importantes para nosotros y la rivalidad solo es en el terreno de juego. Es el mensaje que queremos dar. Es muy importante el apoyo de la afición, pero lo importante realmente es disfrutar. Es claro el mensaje y hacerles la invitación para que sea un Clásico libre de violencia".

Finalmente, y sobre este mismo tema, Fernando Beltrán, de Guadalajara apuntó: "El mensaje es claro para las familias que vienen a ver futbol y disfrutar del partido. A la gente le encanta por ser Clásico; nosotros, como institución tratamos de dar un mensaje a la afición que se disfrute más el futbol y no haya pelea. Estamos en contra de la violencia y necesitamos que la gente vea con felicidad el partido".

¿Cuándo se juega el Clásico Tapatío?

Esto, en el marco del día de medios previo al Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, el cual será el próximo domingo a las 19:00 horas en el estadio Jalisco.