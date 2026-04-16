Christian Martinoli rinde homenaje a José Ramón Fernández

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).-

, una de las figuras más influyentes de la televisión deportiva en México,

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hace unas horas su, obra que recorre su extensa trayectoria en los medios y que llega justo en la antesala de una nueva Copa del Mundo.Ela colegas y amigos cercanos, entre ellos, quienes acompañaron a "Joserra" en memorables cápsulas de humor durante distintos torneos.Sin embargo, uno de los momentos más emotivos lo protagonizó, actual referente de TV Azteca, quien tomó el micrófono para dedicar unasa su maestro.-----¿Qué dijosobre"Nos hizo viajar por el mundo, ganar dinero, y lo único que puedo decir esa nombre de mis compañeros todo lo que nos ha dado y la. En este canal conocí a mi esposa, formé una familia, vivo bien. Seguí su escuela y me da gusto decir que me mentaban la madre y me decían hijo de. Era un halago", expresó Martinoli con evidente emoción.El narrador recordó también uno de los gestos más significativos de Fernández: lade relatar la final del Mundial de 2002. "Me dijo que se iba a hacer a un lado para que yo narrara la final de la Copa del Mundo. Eso me dobló y le agradecí. Lo guardo de por vida, le tengo un", concluyó.Con este mensaje, Martinoli reafirmó laqueha dejado en varias generaciones de periodistas deportivos, consolidándose como un auténticoy una voz imprescindible en la historia del deporte en México.