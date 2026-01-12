Clubes de Liga MX rechazan a ´Chucky´

México.- Hirving Lozano recibió una dura noticia en estas primeras semanas al quedar fuera del San Diego FC, por lo que ahora debe de buscar un nuevo club para continuar con su carrera y tratar de recuperar su nivel para meterse a la lista final del Mundial 2026.

El extremo de 30 años fue descartado por el Tyler Heaps, director deportivo del equipo de la MLS. Lozano llegó al equipo estadounidense para la campaña pasada, la cual significó el debut de la franquicia en la Primera División de Estados Unidos.

"No fue una decisión que tomamos a la ligera, fue algo que conversamos con los dueños, los líderes, Mikey y yo. Lo hemos comunicado al resto del equipo. Trabajaremos en encontrar la mejor solución de salida. Creemos que una venta es lo mejor para ambas partes", comentó el directivo del San Diego.

Ante su salida de la MLS, el futuro del mexicano está en el aire, un regreso a la Liga MX luce factible, pero algunos equipos del circuito mexicano ya le cerraron la puerta al "muñeco diabólico".

Gabriel Milito, técnico de Chivas, dejó en claro que el club no busca reforzar las posiciones donde se desempeña Lozano (extremo izquierdo o derecho), las cuales no se ven en el esquema del estratega argentino.

"Rayados" de Monterrey, equipo que suele repatriar a jugadores mexicanos del extranjero, también reconoció haber cerrado filas para el Clausura 2026.

El "Chucky" Lozano arrancó su carrera con los "Tuzos" del Pachuca, club con el que maravilló al futbol mexicano y a la postre emigró al PSV Eindhoven. Un reencuentro con el equipo que lo vio nacer sería como de película, pero parece no será posible.

El mexicano tendrá que esperar para ver qué sucede con su carrera.