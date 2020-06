Coco Rojo II no creía en el coronavirus, hasta que se contagió

A sus 32 años, el luchador Coco Rojo II "volvió a la vida". Veinte días después de haber dado positivo a la prueba de Covid-19, el enmascarado acepta que tuvo suerte de ser atendido a tiempo.

Lo hizo de manera particular, en el consultorio de su madre, quien es doctora. "No hubo necesidad de ir al hospital y me trató a base de analgésicos y medicina para calmar el dolor, que era lo que más me molestaba", recuerda el esteta, quien no creía demasiado en la pandemia.

En su caso, no hubo síntomas parecidos a la gripa, sino dolores en la parte baja de la espalda, hasta que una noche no soportó más. "Me llevaron al consultorio. No creía que era Covid, pero entonces se elevó mi temperatura, durante cuatro días no podía dormir. La prueba me la hice al siguiente día de que fui al consultorio. Tardaron ocho días en darme el resultado y cuando llegó, ya me sentía más estable, pero me costaba respirar".

Tiene pocas certezas acerca de dónde pudo contagiarse, seguía trabajando como diseñador gráfico "y usaba guantes para evitar mayor contacto, así que trataba de llevar las medidas, con cubrebocas, gel y lo que se pide en el transporte público".

Escéptico al fin, admite que seguía los protocolos para proteger a su hijo y esposa. Cree que el contagio fue con una persona a la que le hacía algunos trabajos de diseño, "él estuvo enfermo y no se hizo la prueba, decía que era neumonía, pero unos días después sentí los síntomas".

Aunque la descarta, otra posibilidad está ligada a la lucha libre, de la que ahora se encuentra alejado. El 16 de mayo pasado fue parte de las grabaciones de un evento a puerta cerrada, con la promotora "Sin Piedad".

"Al principio estaba a favor de las funciones por el hecho de estar vigentes y ahora sé que es absurdo. En lo personal me invitaron a varias que se cancelaron, pero yo había aceptado ir. Ahora no lo haría", advierte. "Respeto a los compañeros que lo hacen, pero después de haberlo sufrido, con esta nueva oportunidad de vivir prefiero esperar a que todo vuelva a la normalidad".

Lo cierto es que la lección fue dura y le dejó secuelas. "Mis pulmones están dañados, si yo fuera fumador activo, no la hubiera contado".

Con 16 años en los costalazos, el gladiador les envía un mensaje a sus colegas del ring. "Crean o no, háganlo por los que quieren y por uno mismo, no le deseo a nadie lo que viví".

Coco Rojo II debutó en el 2004 y llevo cinco con su actual personaje. Es campeón de parejas de "Camalucha" con el Hijo de Coco Amarillo, y fue alumno del Fantasma, el Hijo del Fantasma, Dunkel, Hombre Bala, Coco Rojo, Coco Azul y Halcón 78.