Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Colapso en Preventa de Boletos para México vs Portugal en Estadio Azteca

El sitio Fanki colapsó minutos antes de la preventa de boletos para el partido entre México y Portugal, generando caos entre los aficionados.

Por El Universal

Diciembre 10, 2025 12:55 p.m.
A
Colapso en Preventa de Boletos para México vs Portugal en Estadio Azteca

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- El 28 de marzo de 2026, la Selección Mexicana enfrentará a Portugal en el Estadio Azteca, como preparación de cara a la Copa del Mundo 2026. Este día saldrán los boletos en preventa.

Al menos, eso es lo que se anunció y lo que esperan los aficionados, en especial los que sueñan con ver a Cristiano Ronaldo en la Ciudad de México el siguiente año.

Lamentablemente, Fanki, el sitio donde se pondrán a la venta las entradas para el choque entre México y la Selección de Portugal, colapsó minutos antes de que arrancara la Preventa para los usuarios de Banorte.

El inicio de la preventa estaba programada para las 9:30 de la mañana; sin embargo, con el pasar de los minutos creció la preocupación e inquietud por parte de los aficionados que no sabían lo que pasaba con el "desconocido" portal.

El caos aumentó en redes sociales y pronto, la situación se llenó de burlas y memes sobre la incertidumbre de no poder comprar boletos para el choque del siguiente año en el llamado estadio Banorte.

-----¿Cuánto cuestan los boletos para el México vs Portugal?

Será la primera vez que Cristiano Ronaldo juegue en México y los precios de los boletos así lo indican.

Los precios oscilan entre los 500 pesos en la parte alta, hasta los nueve mil, que es la zona por donde entrarán los jugadores en la parte lateral.

Alto Norte — $1,500

Alto Norte UF — $500

Alto Sur — $1,500

Alto Sur UF — $500

Alto Lateral — $2,500

Lateral 300B — $5,000

Cabecera 300 — $1,750

Preferente 300 — $1,500

Lateral 300A — $5,000

Lateral 100 — $4,000

Norte 100 — $3,800

Sur 100 — $3,800

Platea 200 — $5,000

Sierra Porch — $8,000

Palcos Club — $6,000

Premium A Chairman — $9,000

Premium A Corner — $6,500

Premium A Locker — $8,000

Premium B Locker — $8,000

Premium A Super Seat — $8,000

Premium B Super Seat — $8,000

Premium A Tunnel — $8,000

Zona para Personas con Discapacidad — $1,750.

Colapso en Preventa de Boletos para México vs Portugal en Estadio Azteca
Colapso en Preventa de Boletos para México vs Portugal en Estadio Azteca

Colapso en Preventa de Boletos para México vs Portugal en Estadio Azteca

El sitio Fanki colapsó minutos antes de la preventa de boletos para el partido entre México y Portugal, generando caos entre los aficionados.

