Atienden incendio en vivienda de la Margarita Morán

Elementos de Protección Civil de la capital, en coordinación con el H. Cuerpo de Bomberos, atendieron este miércoles un incendio registrado en una casa habitación ubicada en la colonia Margarita Morán, al sur de la ciudad

De manera inmediata, las corporaciones implementaron los protocolos de respuesta para asegurar la zona, controlar la propagación del fuego y salvaguardar la integridad de los habitantes.

Protección Civil informó que se mantiene presencia operativa en el lugar mientras continúan las labores de extinción y evaluación de daños.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Foto: PCM

"Hacemos el llamado a seguir las indicaciones de los cuerpos de emergencia y permitir el libre acceso a las unidades operativas", recomendó Protección Civil.