logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Fotogalería

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Atienden incendio en vivienda de la Margarita Morán

Por Redacción

Diciembre 10, 2025 12:11 p.m.
A
Foto: PCM

Foto: PCM

Elementos de Protección Civil de la capital, en coordinación con el H. Cuerpo de Bomberos, atendieron este miércoles un incendio registrado en una casa habitación ubicada en la colonia Margarita Morán, al sur de la ciudad

De manera inmediata, las corporaciones implementaron los protocolos de respuesta para asegurar la zona, controlar la propagación del fuego y salvaguardar la integridad de los habitantes.

Protección Civil informó que se mantiene presencia operativa en el lugar mientras continúan las labores de extinción y evaluación de daños.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Foto: PCM

"Hacemos el llamado a seguir las indicaciones de los cuerpos de emergencia y permitir el libre acceso a las unidades operativas", recomendó Protección Civil. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Atienden incendio en vivienda de la Margarita Morán
Atienden incendio en vivienda de la Margarita Morán

Atienden incendio en vivienda de la Margarita Morán

SLP

Redacción

Fotos | Chocan tráileres en Libramiento Oriente
Fotos | Chocan tráileres en Libramiento Oriente

Fotos | Chocan tráileres en Libramiento Oriente

SLP

Redacción

Choque en Salvador Nava deja daños en dos autos
Choque en Salvador Nava deja daños en dos autos

Choque en Salvador Nava deja daños en dos autos

SLP

Redacción

Las autoridades brindaron apoyo inmediato a dos conductores involucrados

Vivienda se invade de humo y una mujer queda encerrada
Vivienda se invade de humo y una mujer queda encerrada

Vivienda se invade de humo y una mujer queda encerrada

SLP

Redacción

Descartan lesionados tras el rescate; la rápida intervención evitó una tragedia en Las Pilitas