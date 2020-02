¿Cómo escoge la Liga MX a los niños que acompañan a los futbolistas?

Tras la polémica generada por un artículo del diario británico The Telegraph, donde reveló las cantidades que pagan los padres para que sus hijos puedan salir a la cancha de la mano con futbolistas en partidos de la liga inglesa, surge la cuestión de cómo selecciona la Liga MX a los niños que saltan a las canchas del futbol mexicano.

A diferencia de la Premier League, la Liga MX no cobra ninguna cantidad para que los niños cumplan el sueño de muchos; el único requisito es ser menor de 13 años y vestir de blanco, aunque esto no significa que la oportunidad sea la misma para todos los infantes.

Muchos de los menores que aparecen en el protocolo de la Liga MX, Ascenso MX y Liga Femenil, son seleccionados por los propios clubes locales y pertenecen a algún colegio, fundación con la que exista algún convenio o en su mayoría, son familiares de jugadores, directivos o cualquier persona relacionada al club.

Los embajadores que mencionan la famosa frase "Juega limpio, siente tu liga" muchas veces son escogidos como parte de las campañas de responsabilidad social. Otra forma de que un niño pueda vivir la experiencia es cuando los equipos organizan dinámicas para los abonados.

También existen casos en donde es un patrocinador oficial del club o de la liga, quien elige a los niños para el acto protocolario de la Liga MX.