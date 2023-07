A-AA+



CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL).- La Leagues Cup es el nuevo torneo de Concacaf que enfrentará a todos los equipos de la MLS con los de la Liga MX a lo largo de un mes en el cual, al final del mismo, además de conocer al campeón, se darán tres lugares a la siguiente edición de la Liga de Campeones de Concacaf.

Sin lugar a dudas el futbol estadounidense y el mexicano son el de mayor dominio en la región, por lo que este nuevo torneo de clubes despierta gran interés en todo el mundo, sobre todo desde la llegada de Lionel Messi al Inter Miami.

De hecho, el astro argentino campeón del mundo hará su debut oficial con los Flamingos este viernes frente al Cruz Azul a las 18:00 horas (Ciudad de México).

En los días siguientes, se dará el debut de los demás equipos de la Liga MX. A continuación, te presentamos cómo están conformados los grupos de la Leagues Cup.

ASÍ ESTÁN CONFORMADOS LOS GRUPOS DE LA LEAGUES CUP

Grupo Sur 1: Austin FC, Mazatlán y Juárez FC.

Grupo Sur 2: Houston Dynamo, Orlando City y Santos Laguna.

Grupo Sur 3: Inter Miami, Atlanta United y Cruz Azul.

Grupo Sur 4: Charlotte FC, Dallas FC y Necaxa.

Grupo Oeste 1: Portland Timbers, San Jose Earthquakes y Tigres.

Grupo Oeste 2: Monterrey, Real Salt Lake y Seattle Sounders.

Grupo Oeste 3: LA Galaxy, Vancouver Whitecaps y León.

Grupo Este 1: Philadelphia Union, Tijuana y Querétaro.

Grupo Este 2: CF Montreal, DC United y Pumas.

Grupo Este 3: Atlas, New York City FC, Toronto.

Grupo Este 4: New York Red Bulls, New England Revolution y Atlético de San Luis.

Grupo Central 1: América, Columbus Crew y St. Louis City

Grupo Central 2: Chicago Fire, Minnesota United y Puebla.

Grupo Central 3: Chivas, FC Cincinnati y Sporting Kansas City.

Grupo Central 4: Colorado Rapids, Nashville SC y Toluca.