¿Cómo se jugaría la Liguilla del CL2026 si hoy finalizara el torneo?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- La

del

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estáde llegar a su fin.De momento, sólo restanpor disputarse y lapor obtener uno de losdisponibles para laestá que arde.Cabe resaltar que, hasta el momento, sólo lashansu presencia en la "" del futbol mexicano.De esta manera, hay undepeleando por los espacios que aún quedan disponibles para avanzar a los duelos de eliminación directa.El, el, los, el Toluca, los Tigres, el América y elson los que se encuentran después del Rebaño.Sin embargo, la, los, los Felinos y los Diablos Rojos tienen unen laMientras que los, lasy los Zorros se encuentran en la cuerda floja para avanzar a la siguiente etapa, pero tienen la ventaja de quePor su parte, el, el, el FC Juárez y el Necaxa todavía sueñan con clasificar a la, pero ya tienenMatemáticamente, el, el, el Querétaro, el Puebla y el Mazatlán FC no están eliminados, pero sus opciones de estar en lason pocas.Eles el único equipo que ya no tiene ninguna posibilidad real de colocarse entre los ocho primeros lugares de la clasificación, ya que eles octavo con 19 puntos.Es decir, aunque lossus tres compromisos restantes, podrán tener acceso a losDe esta manera, elde ladelserá más queporque todavía muchos clubes deben definir su futuro.Las últimasde laestarán llenas de sabor y depara losque confirmarán si estarán o no en la disputa por el título del futbol mexicano.¿Cómo se jugaría ladelde lasi hoy finalizara lavsvs Américavs Tigresvs Toluca.