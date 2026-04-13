Activan alerta Ámber para búsqueda de niño

La Fiscalía General del Estado activó una ficha de Alerta Ámber para la pronta localización de Alan Carrera Gómez, quien fue visto por última vez el 8 de abril de 2026 en la colonia General Genovevo Rivas Guillén, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

El niño mide aproximadamente un metro; es de complexión media y tez blanca; su cabello es lacio, corto y castaño claro; cejas escasas y claras; nariz mediana, chata y de punta redonda.

Asimismo, presenta ojos grandes, almendrados y de color café oscuro; orejas grandes; cara ovalada; boca mediana y mentón redondo.

La Fiscalía, a través de su personal operativo, lleva a cabo labores de campo encaminadas a su pronta localización.

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De igual forma, la Coordinación Estatal de Alerta Ámber solicita la colaboración de la ciudadanía para la difusión de la ficha correspondiente, toda vez que se considera que la integridad del menor podría estar en riesgo de ser vulnerada mediante la comisión de algún delito.

En forma extraoficial se informó que el niño fue sustraído en forma violenta por su padre, agrediendo a una mujer de la tercera edad y luego se lo llevó a la fuerza.

La tarde de este domingo, familiares de Alan realizaron un bloqueo en el distribuidor Juárez para exigir a la Fiscalía General del Estado se agilicen las investigaciones para encontrarlo y recuperarlo, todav vez que podría estar en riesgo su integridad física y emocional.

Durante el bloqueo, la Policía Vial Municipal activó un dispositivo en la zona y se implementaron cierres a la circulación canalizándose el tránsito por arterias aledañas.

Para aportar cualquier información sobre la posible ubicación del menor, se puede acudir a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, en la Coordinación Estatal de Alerta Amber, ubicada en calle Volcán Tacaná número 115, fraccionamiento Cumbres de San Luis, o comunicarse a los teléfonos 444 811 30 39 y 444 204 04 13.