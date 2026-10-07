Con doblete de Merino, gana España a Croacia

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España preservó su racha invicta de dos años y medio al remontar para vencer el martes 2-1 a Croacia, gracias a un oportuno doblete en el segundo tiempo del súper suplente Mikel Merino.

La maratónica tanda de partidos de la Liga de Naciones terminó con Merino, fundamental desde el banquillo tantas veces para España en los últimos años, al mandar al fondo de la red un remate a los 88 minutos para completar la vibrante reacción de los campeones del mundo para salir victoriosos del partido en Split.

España se unió a Portugal como los únicos equipos que ganaron los cuatro partidos de su grupo en la Liga de Naciones durante las últimas dos semanas y confirmó su lugar en los cuartos de final de la competición, que se disputarán en marzo .

¿Los únicos puntos que dejó escapar Inglaterra en ese periodo? Llegaron en una derrota ante España.

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Merino vuelve a sacar

a España de apuros

Una y otra vez, Merino responde desde el banquillo para su país.

En el reciente Mundial, marcó el gol de la victoria en el tiempo añadido ante Cristiano Ronaldo y Portugal en los octavos de final y luego, en el minuto 88, sentenció a Bélgica en los cuartos de final unos días después.

Dos años antes, el camino de España hacia el título de la Euro 2024 incluyó una victoria sobre Alemania en los cuartos de final sellada por el gol de Merino en el minuto 119.

El martes, ahí estaba otra vez, bailando alrededor del banderín de córner — para imitar la celebración goleadora de su padre Miguel de principios de la década de 1990 — tras acudir al rescate de España contra Croacia.

Su primer gol fue una bonita definición con el interior del pie después de que Merino recibiera un pase corto dentro del área de Dani Olmo. El segundo, anotado cuando Croacia se quedó con 10 hombres tras la expulsión de Perišic por dos tarjetas amarillas, fue un disparo ascendente que se coló en el ángulo de la red.

España ahora está invicta en 42 partidos desde una derrota ante Colombia en marzo de 2024 y sigue marcando el estándar en el fútbol mundial.