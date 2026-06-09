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Con grand slam triunfan Marineros

Josh Naylor catapultó a Seattle para superar a los Orioles de Baltimore

Por AP

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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Con grand slam triunfan Marineros
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      BALTIMORE.- Josh Naylor conectó un grand slam durante una quinta entrada de cinco carreras y los Marineros de Seattle vencieron 6-3 a los Orioles de Baltimore el lunes por la noche.

      El cubano-mexicano Randy Arozarena tuvo tres imparables para los Marineros, líderes del Oeste de la Liga Americana, 

      que ganaron 10 de sus últimos 13 juegos.

      Baltimore, que se fue de 9-1 con corredores en posición de anotar, perdió tres seguidos por primera vez desde que fue barrido del 18 al 20 de mayo en Tampa Bay.

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      Los Marineros empataron 1-1 en la quinta con un elevado de sacrificio de Ryan Bliss con un out. El sencillo de Cole Young puso fin a la salida del novato de Baltimore Trey Gibson, y el relevista Anthony Nunez dio base por bolas al dominicano Julio Rodríguez para llenar la casa. Luego, Naylor elevó una pelota que pasó apenas por encima de la barda del jardín derecho para su séptimo jonrón de la temporada.

      Los Orioles se acercaron 5-2 en la séptima cuando un lanzamiento descontrolado del relevista Matt Brash llegó hasta el backstop y permitió que Coby Mayo anotara. Brash estuvo cerca de otorgarle base por bolas a Pete Alonso para impulsar otra carrera dos bateadores después, pero Seattle pidió revisión y Alonso fue ponchado cantado en el tercer strike. Colton Cowser rodó para out y dejó las bases llenas.

      Emerson Hancock (5-2) permitió una carrera en cinco entradas y ponchó a tres.

      El mexicano Andrés Muñoz lanzó una novena entrada sin carreras para su décimo salvamento en 15 oportunidades.

      Gibson (1-1), quien fue llamado más temprano en el día desde Triple-A Norfolk para reemplazar en el roster al lesionado Chris Bassitt, permitió tres carreras en cuatro entradas y dos tercios.

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