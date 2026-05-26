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Concluye el San Luis Open de Golf

Por Romario Ventura

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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Concluye el San Luis Open de Golf
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      Luego de cuatro días de intensa actividad y una destacada participación de jugadores nacionales e internacionales, finalizó con éxito el San Luis Open 2026, celebrado en La Loma Club de Golf, donde participaron 244 competidores y se registró una asistencia superior a las cuatro mil personas.

      Uno de los momentos más emocionantes del certamen se vivió en el hoyo 4, cuando Horacio Sáenz García, originario de Mante, consiguió un espectacular Hole in One que le permitió llevarse un premio de un millón de pesos, desatando la ovación de los asistentes.

      Dentro de la categoría Campeonato, reservada para jugadores de hasta 3.0 de hándicap y disputada desde marcas negras, el campeón fue José María Abaroa, seguido por Eduardo González Sánchez y Omar Pérez Mabhub.

      En la categoría AA, correspondiente a jugadores con hándicap de 3.1 a 6.7, el primer lugar fue para Oswaldo Puga, mientras que Alejandro Abud Barrett terminó en la segunda posición y Gianfranco Ciuffardi en la tercera.

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      Por su parte, en la categoría A, Arnold Valdéz Vázquez se quedó con el campeonato, seguido de Édgar Hernández Badillo y Eduardo Cantú Ortiz. En la categoría B, el sitio de honor fue para Guillermo Azcona Romo, acompañado en el podio por Alejandro Valladares Eichelman y Jesús Enrique Medellín.

      Mientras tanto, en la categoría C, el ganador absoluto fue Carlos de la Rocha, seguido de Salvador N. García y Ramón Pérez Gopar. La categoría D tuvo como campeón a Alfonso Galán Zaragoza, con José Iga César y Jesús Rosillo Lastras completando el podio.

      En la división Seniors 65+, Roberto Arena conquistó el campeonato, mientras que Domingo Gómez Torres ocupó el segundo lugar y Rodolfo García Oliva finalizó tercero. Dentro de la rama femenil, Sofía Benavides Hervert obtuvo el primer lugar en la categoría Damas A, seguida por Vivianne Alatorre de Cabeza y Sofía Torres Hernández.

      Finalmente, en Damas B, Claudia Guadalupe Miranda Palacios, representante de Altozano El Nuevo Tabasco, se quedó con el campeonato; Faustina Trujillo Giles, de La Loma Golf, terminó en segundo lugar, y Beatriz Martínez V., del Guadalajara Country Club, ocupó la tercera posición.

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