Confirman que América regresa a su estadio en abril

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confirmaron el regreso de las Águilas al, después de casi dos años de jugar como locales en el Estadio Ciudad de los Deportes.Los azulcrema regresarán elpara enfrentar aen actividad de ladel torneo Clausura 2026 de laa las 21:00 horas."Hay lugares que no se explican, se sienten. Y el nuestro... Nos está llamando. Falta poco para volver, Águilas, prepárense", escribió elen una publicación de sus redes sociales.Elabrió sus puertas el pasado sábado con el juego entre lay Portugal, como parte de la actividad de lade marzo. Encuentro en el que lució repleto y con una nueva imagen.El último juego que disputaron los de Coapa en su recinto fue la Final del Clausura 2024, el domingo. Noche en la que vencieron apara conseguir su título 15 en ese momento y el que significaría su primeren torneos cortos."En el marco de la nueva era del, luego de un importante proceso dey de su histórica reapertura el pasado 28 de marzo, el equipo varonil del Clubregresa a su casa para disputar todos los partidos que tengan lugar durante el mes de abril (, Toluca y Atlas)", informaron las Águilas mediante un comunicado.En caso de queavance a Semifinales de lay de lade la Concacaf, es probable que regresen al Estadio Ciudad de los Deportes ya que el inmueble debe ser entregado a la, previo a la Copa del Mundo de 2026.Se espera que elde las Águilas también dispute algunos partidos durante el mes de abril, aunque esto aún no se confirma de manera oficial.Después del Mundial de 2026, serán tres equipos los que jueguen como locales en elen su regreso a la Primera División.