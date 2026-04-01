Confirman que América regresa a su estadio en abril
El equipo varonil de América jugará contra Cruz Azul, Toluca y Atlas en el Estadio Azteca este mes.
A
LaLiga MX y el América
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
confirmaron el regreso de las Águilas al Estadio Azteca, después de casi dos años de jugar como locales en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Los azulcrema regresarán el 11 de abril para enfrentar a Cruz Azul en actividad de la Jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX a las 21:00 horas.
"Hay lugares que no se explican, se sienten. Y el nuestro... Nos está llamando. Falta poco para volver, Águilas, prepárense", escribió el América en una publicación de sus redes sociales.
El Estadio Azteca abrió sus puertas el pasado sábado con el juego entre la Selección de México y Portugal, como parte de la actividad de la Fecha FIFA de marzo. Encuentro en el que lució repleto y con una nueva imagen.
El último juego que disputaron los de Coapa en su recinto fue la Final del Clausura 2024, el domingo 26 de mayo. Noche en la que vencieron a Cruz Azul para conseguir su título 15 en ese momento y el que significaría su primer bicampeonato en torneos cortos.
"En el marco de la nueva era del Estadio Banorte, luego de un importante proceso de modernización y de su histórica reapertura el pasado 28 de marzo, el equipo varonil del Club América regresa a su casa para disputar todos los partidos que tengan lugar durante el mes de abril (Cruz Azul, Toluca y Atlas)", informaron las Águilas mediante un comunicado.
En caso de que América avance a Semifinales de la Liga MX y de la Copa de Campeones de la Concacaf, es probable que regresen al Estadio Ciudad de los Deportes ya que el inmueble debe ser entregado a la FIFA, previo a la Copa del Mundo de 2026.
Se espera que el equipo femenil de las Águilas también dispute algunos partidos durante el mes de abril, aunque esto aún no se confirma de manera oficial.
Después del Mundial de 2026, serán tres equipos los que jueguen como locales en el Estadio Azteca: América, Cruz Azul y Atlante en su regreso a la Primera División.
no te pierdas estas noticias
Confirman que América regresa a su estadio en abril
SLP
El Universal
El equipo varonil de América jugará contra Cruz Azul, Toluca y Atlas en el Estadio Azteca este mes.
Entérate | Las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026
SLP
El Universal
El proceso de repechajes intercontinentales concluyó con la clasificación de los equipos para el torneo
Agónico pase de Congo al Mundial
SLP
AP
El cuadro africano se impuso en tiempo extra al combinado de Jamaica