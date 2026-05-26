Conquista Coco Lira plata en Para Powerlifting

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El deporte adaptado de San Luis Potosí continúa dando resultados destacados a nivel nacional, luego de que la para atleta María del Socorro Lira Partida regresara a la competencia obteniendo el segundo lugar dentro del Circuito Mexicano de Para Powerlifting 2026.

La representante potosina participó en la categoría de más de 85 kilogramos, donde demostró fuerza, disciplina y determinación frente a destacadas competidoras del país.

Durante su actuación, María del Socorro Lira Partida consiguió levantar 95 kilogramos como su mejor marca, resultado que le permitió subir al podio nacional y quedarse con la medalla de plata.

Con este resultado, la atleta reafirma el crecimiento y nivel competitivo que mantiene el deporte adaptado potosino, además de continuar poniendo en alto el nombre de San Luis Potosí dentro del para powerlifting nacional.

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