Conquista potosino título de raquetbol

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El raquetbolista potosino Sebastián Chevaile Sánchez tuvo una destacada actuación en su participación dentro del tour profesional que se desarrolla en St. Louis, Missouri , al conquistar el campeonato de la categoría Mixed Doubles Open/A, sumando un importante resultado a su trayectoria deportiva y a la representación de San Luis Potosí.

El jugador de la raqueta del Club Azul y Oro hizo pareja con Velpuri, con quien construyó un sólido camino hasta el campeonato. La dupla mostró regularidad a lo largo de la eliminación directa, superando cada una de las rondas y respondiendo en los momentos de mayor exigencia del certamen.

En su camino hacia las instancias decisivas, Sánchez y Velpuri superaron a la pareja conformada por Rodriguez y Davis con parciales de 15-4 y 15-8, resultado que les permitió continuar avanzando. Posteriormente enfrentaron a Whitley y Boyko, a quienes vencieron por 15-6 y 15-7 para conseguir su lugar en la gran final.

En el duelo por el campeonato tuvieron enfrente a Boaz y Giljum, pareja que también llegó con paso firme a la definición. El primer set resultó el más cerrado de la final, pero Chevaile Sánchez y Velpuri consiguieron imponerse 15-13; para el segundo tomaron el control del encuentro y sellaron el título con un contundente 15-4.

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El campeonato representa otro importante logro para Sebastián Chevaile Sánchez, quien continúa llevando el Racquetbol potosino a competencias de alto nivel en Estados Unidos.

El resultado también reconoce el trabajo realizado junto a su entrenador Rubén Martínez Córdoba, así como la preparación desarrollada desde el Club Azul y Oro para continuar creciendo dentro de esta disciplina.