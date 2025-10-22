Continúa la emoción en la Jornada 14 de la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este miércoles continúa y termina la actividad de la Jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Cinco partidos para cerrar la fecha doble del futbol mexicano.

Ayer martes, América y Rayados de Monterrey se impusieron a Puebla y FC Juárez, respectivamente, como locales, mientras que Necaxa vs Cruz Azul y Mazatlán FC vs Santos finalizaron igualados.

Hoy miércoles, los Pumas, Chivas del Guadalajara y los Diablos Rojos del Toluca entran en acción en busca de los tres puntos que los mantengan en los puestos importantes de la clasificación de la Liga MX.

El campeón Toluca visita a los Xolos de Tijuana; el Rebaño hace lo propio frene a los Gallos Blancos de Querétaro y los Pumas de Efraín Juárez reciben al Atlético de San Luis en el Olímpico Universitario.

Los Diablos Rojos necesitan las tres unidades para seguir en el liderato y alejarse de las Águilas del América y de los Rayados que vienen cerca de ellos. Por su parte, Chivas y el Club Universidad necesitan de los tres puntos para mantenerse en zona de Play In o escalar más peldaños.

-----¿Cuándo y dónde ver los juegos de la Liga MX?

Son cinco partidos para terminar esta Jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Te contamos todos los detalles para ver los duelos

Querétaro vs Chivas/ 19:00/ Caliente TV, Tubi y Fox One

Pachuca vs Tigres/ 19:00/ Caliente TV, FOX y Fox One

Tijuana vs Toluca/ 21:00/ Caliente TV, FOX y Fox One

Atlas vs León/ 21:00/ ViX Premium

Pumas vs Atlético de San Luis/ 21:05/ ViX Premium.