Tigres, a mantener el ritmo contra Tuzos

México.- Los Tigres se “despacharon” con la cuchara grande goleando 5-3 al Necaxa el fin de semana pasado y ahora quieren mantener el ritmo visitando a un rival que siempre les complica las cosas: el Pachuca, en partido de jornada de media semana en la Liga MX.

Los Tuzos sufrieron en su visita a Ciudad Juárez y aunque rescataron el empate (2-2), perdieron por expulsión al defensa Sergio Barreto, quien no podrá estar a media semana.

Los Tigres a su vez mostraron su poderío ofensivo, incluido un hat-trick de Juan Brunetta, y aunque su zona defensiva se vio sorprendida por los Rayos, al final marcaron cinco tantos, que los reafirma como uno de los más serios aspirantes al título.

Sobre todo porque parece que los atacantes felinos se están destapando en el cierre del certamen, justo cuando más son necesarias las anotaciones en fases definitorias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los hidalguenses tuvieron un arranque de campeonato con cuatro victorias, después cayeron en un bache de resultados, con seis juegos sin ganar que incluyeron cuatro derrotas; ya tienen ahora una racha que incluye dos empates y dos triunfos, pero el rival en turno luce muy complicado, por más que el partido sea en el estadio Hidalgo.

El equipo de Guido Pizarro mantiene el paso buscando la calificación directa. En 13 jornadas han ganado 7, empatado 5 y solo 1 perdido (27 goles a favor, 13 en contra, 26 puntos); la meta felina es acabar entre los 4 primeros y vencer al Pachuca ayudaría mucho en ese objetivo.

Los Tuzos tienen números de media tabla: 6 victorias, 3 empates, 4 derrotas (18 tantos a favor, 15 en contra para 21 unidades) y les hace falta dar un golpe de autoridad que les regrese la etiqueta de contendientes, y que mejor que salir por la victoria ante su público frente a los Tigres.

Es pues el duelo Pachuca-Tigres uno de los más atractivos de la jornada de media semana; el partido, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura 2025 se jugará a las 19:00 horas de este miércoles 22 de octubre en el estadio Hidalgo y la transmisión será a través de la plataforma Caliente y Fox.