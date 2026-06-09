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Continúan Filis con buena racha

Apoyados por una gran labor de Cristopher Sánchez, vencen a los Azulejos

Por AP

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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Continúan Filis con buena racha
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      TORONTO.- El dominicano Cristopher Sánchez ponchó a 10 y permitió dos carreras en siete entradas para ganar por sexta vez en siete aperturas, el cubano Adolis García conectó un jonrón de dos carreras y los Filis de Filadelfia vencieron 5-2 a los Azulejos de Toronto la noche del lunes.

      Alec Bohm se embasó dos veces e impulsó una carrera, mientras los Filis ganaron por sexta vez en siete juegos.

      La racha de Sánchez sin permitir carreras terminó en 50 2/3 entradas en su apertura anterior, una victoria sobre San Diego. El zurdo no permitió anotaciones en cinco aperturas de mayo.

      Esta vez, Sánchez (8-2) otorgó una base por bolas y permitió cuatro imparables, incluidos dos dobles y un jonrón. Tiene marca de 4-0 con efectividad de 2,12 en cinco aperturas de por vida contra los Azulejos.

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      El dominicano Jhoan Duran cerró el juego para su 16to salvamento en 16 oportunidades.

      García abrió la pizarra con un batazo de 406 pies ante Patrick Corbin (2-3) en la segunda entrada, su séptimo. Filadelfia tiene marca de 27-9 cuando anota primero.

      Seis bateadores seguidos de los Filis se embasaron en una tercera entrada de tres carreras. Bohm y J.T. Realmuto conectaron sencillos impulsores y Bryson Stott recibió una base por bolas con las casa llena.

      El venezolano Yohendrick Piñango, de Toronto, conectó un doble para abrir la sexta y avanzó a tercera por un error de fildeo de García en el jardín derecho, pero Sánchez respondió ponchando a George Springer, Nathan Lukes y al doiminicano Vladimir Guerrero Jr.

      Los cuatro primeros bateadores en el orden de Toronto se combinaron para irse de 16-1 con un sencillo.

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