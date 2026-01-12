Convocan al Torneo Infantil-Juvenil de Tenis

La Asociación Potosina de Tenis, A.C., en conjunto con el Club Libanés Potosino, lanzó la convocatoria para el Torneo Infantil-Juvenil de Nivel "B", evento que será puntuable para el circuito de la APT y que está dirigido a tenistas infantiles y juveniles de todo el estado.

La competencia se llevará a cabo del jueves 22 al domingo 25 de enero de 2026, en la capital potosina, teniendo como sede el Club Libanés Potosino. El torneo se disputará en las ramas femenil y varonil, en la modalidad de singles, sobre cancha de superficie dura.

Las categorías convocadas son: 10 años y menores (nacidos en 2016 y 2017), 12 años y menores (2014 y 2015), 14 años y menores (2012 y 2013) y 16 años y menores (2010 y 2011). Asimismo, los niños de 8 años, nacidos en 2018, podrán participar dentro de la categoría de 10 años, aunque no obtendrán puntos para el ranking.

En cuanto al material de juego, para la categoría de 10 años se utilizará pelota Punto Verde con presión, mientras que para las categorías de 12, 14 y 16 años se empleará pelota con presión para altura. El sistema de competencia será Round Robin, jugando a dos sets cortos a cuatro juegos, sin ventajas, con tie-break a siete puntos en caso de empate a cuatro juegos, y match tie-break a diez puntos en lugar de un tercer set. La puntuación será otorgada conforme al reglamento del circuito Infantil-Juvenil de la APT.

La inversión para participar en el torneo es de 450 pesos por jugador. Las inscripciones deberán realizarse al correo electrónico aptenistesoreria@gmail.com, adjuntando como requisitos la copia de la ficha de depósito bancario a BANORTE (Cuenta: 0273813941, Clabe Interbancaria: 072700002738139414, a nombre de la Asociación Potosina de Tenis), nombre completo del jugador y categoría a participar, así como copia del acta

de nacimiento.

El cierre de inscripciones será el lunes 19 de enero a las 17:00 horas, mientras que el sorteo de los cuadros se realizará el martes 20 de enero a las 11:00 horas. Los cuadros de juego podrán consultarse ese mismo día a partir de las 15:00 horas a través de las redes sociales oficiales de la Asociación Potosina de Tenis.

Con este torneo, la APT continúa impulsando el desarrollo del tenis infantil y juvenil en el estado, brindando espacios de competencia y formación para las nuevas generaciones de tenistas potosinos.