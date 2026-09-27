Cowboys y Ravens listos para el duelo en Río

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIO DE JANEIRO.- Los trabajadores todavía recortaban el césped del estadio Maracaná el sábado, a menos de 30 horas del primer partido de la NFL en Río de Janeiro entre los Cowboys de Dallas y los Ravens de Baltimore.

Algunos usaban tijeras para emparejar el pasto alto, un trabajo que debería terminar horas antes del partido.

El césped del Maracaná ha sido motivo de preocupación desde hace casi dos semanas debido a su mal estado en medio de una larga temporada del fútbol brasileño. Los clubes locales Flamengo y Fluminense juegan allí al menos una vez por semana.

Los trabajadores del Maracaná utilizaban cortadoras y tijeras, grandes y pequeñas, para dejar el césped en condiciones óptimas para el partido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El viernes, el director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL afirmó que tanto la NFL como el sindicato de jugadores han tenido expertos supervisando las condiciones del campo para el partido del domingo. A los expertos del sindicato les preocupa que el césped suelto provoque demasiados resbalones.

Las inquietudes se centran en la tracción y la estabilidad del césped, lo que llevó a la NFL a reforzar sus costuras. A principios de esta semana, el director del campo, Nick Pappas, manifestó que confiaba en que los jugadores no tendrán problemas. Pappas dijo a periodistas el sábado que la NFL realizó mejoras adicionales desde que se plantearon las preocupaciones del sindicato.

"Todo está en orden. No hay de qué preocuparse", señaló Pappas.

La NFL juega en Brasil desde 2024, pero los dos partidos anteriores se disputaron en la NeoQuimica Arena de São Paulo, con capacidad para 48.000 espectadores. En el primer año del partido en Brasil, su césped también fue criticado y obligó a los jugadores de los Eagles de Filadelfia y los Packers de Green Bay a cambiar sus tacos para dejar de resbalarse.