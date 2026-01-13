Cristiano Ronaldo anota su gol 959

Cristiano Ronaldo anotó su segundo gol del 2026, pero el Al-Nassr sigue sin ganar tras perder 3-1 ante Al-Hilal y se aleja todavía más del liderato de la Liga de Arabia Saudita.

CR7 aprovechó una asistencia de Kingsley Coman dentro del área para sacar un derechazo al ángulo que abrió el marcador al minuto 42 en la Kingdom Arena de Riad.

El Bicho, que el próximo mes cumplirá 41 años, llegó a 959 goles oficiales recortando a 41 anotaciones de llegar al anhelado y legendario récord de los 1,000 tantos.

Parecía que el Al-Nassr de Jorge Jesus lograría su primera victoria del 2026, pero Al-Hilal empató el juego con un penal de Salem Al-Dawsari al minuto 57.

En el festejo y tras una re-

visión del VAR, el Al-Nassr se quedó con 10 jugadores con la expulsión del portero Nawaf Al-Aqidi por agredir a Rúben Neves.

El Al-Hilal le dio la vuelta al partido con gol de Mohamed Kanno al 81´ tras una floja marca y una dudosa salida del portero del Al-Nassr, mientras que Rúben Neves selló la victoria con otro penal sobre la hora (90+2´).

Cristiano Ronaldo ni siquiera jugó todo el partido que era clave para mantener las aspiraciones a ganar la Liga saudí; el astro portugués salió de cambio al minuto 83 por Wesley Gassova.

Es el cuarto partido consecutivo que Al-Nassr no puede ganar, el tercero del 2026. La mala racha de resultados ha hecho que el equipo de Jorge Jesus perdiera el liderato y se estanque en la segunda posición con 31 puntos, a siete del Al-Hilal.