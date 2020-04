Cristiano Ronaldo coquetea con su regreso al Real Madrid

La opción de que Cristiano Ronaldo regrese al Real Madrid está de nueva cuenta abierta.

Según lo señaló el diario italiano el Il Corriere dello Sport, "la sugerencia de un regreso sensacional de Cristiano a Madrid vuelve a estar de moda". La publicación se basa en las señales que ha dado CR7 sobre su nostalgia por el club merengue, donde pasó nueve años de su carrera profesional.

"El portugués todavía escucha la llamada de Bernabéu. Pero primero quiere volver a ganar el Balón de Oro y la Champions League", escribió el rotativo.

Ronaldo visitó la "casa blanca" el mes pasado, donde testiguó el último clásico español. Los aficionados merengues le cantaron y aplaudieron, sin reproches por su salida repentina en verano de 2018.

"Por el momento son solo sensaciones, pensamientos, escenarios; sin embargo, el eco es el mismo, disruptivo, que acompaña todo lo relacionado con el fenómeno. No es una novedad, de hecho, también porque es la segunda vez en un mes que llegan señales de España que traen el CR7 al Bernabéu".

Además se cree que el lusitano ha mandado a sus amigos de la prensa a dar mensajes sobre una posible vuelta, aferrándose a sentimientos de nostalgia.

"¿Pero podría Ronaldo realmente volver al Real Madrid? En el mercado, nada es imposible, pero hay una certeza que no se puede ignorar: el portugués tiene un contrato hasta 2022 con la Juventus. Dos temporadas más, por lo tanto, ¿es concebible que podamos detener el viaje en el medio? El club italiano no espera sorpresas, también porque el efecto económico de CR7 se ha planificado durante un período de tres años".

La noticia, entonces, con la parada forzada de la temporada por la pandemia del Covid-19, deja a cualquier perspectiva en suspenso.