Cruz Azul da las gracias a Nicolás Larcamón

La etapa de

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llegó a su fin antes de lo previsto. Los resultados recientes,, la eliminación en la Concacaf Champions Cup y el ambiente tras el empate ante Querétaro terminaron por desgastar el proyecto. El "fuera Larcamón se escuchó en los últimos partidos"La decisión se tomó después de una reunión clave entre, presidente del Consejo de Administración, e, responsable deportivo del club en las instalaciones de la cooperativa. Ambos coincidieron en que era momento de. El cuerpo técnico también deja la institución.Larcamón y la directiva van a negociar la rescisión de contrato. El técnico firmó hasta junio del 2027 y al no renunciar,debe pagar lo que resta del contrato. Primero a finiquitar la totalidad del Clausura 2026 y las cláusulas de penalización correspondientes.La directiva busca unen la recta final del torneo, en un momento donde el equipo aún se mantiene en. Por su parte,continuará en su cargo. El directivo tiene contrato hasta diciembre y seguirá al frente de la planeación deportiva, con la mirada puesta en los refuerzos para el próximo mercado.y el portuguésserán los encargados de dirigir de forma interina. Gente de casa, para calmar la turbulencia en La Noria. Lo malo es que tampoco ha tenido buenos números en categorías inferiores. Huiqui al frente de la Sub 21 no logró buenos resultados. El equipo está en la posición 16 con apenas 17 puntos y fuera de la Liguilla. En la sub 19 tampoco van bien, están el puesto 14 con 18 unidades.le resta unen la fase regular. La Máquina volverá altras dos años de ausencia para enfrentar a, en un duelo que definirá su posición final en la tabla.El equipo marcha cuarto con. Dependiendo de los resultados, podrá cerrar la ida de loscomo local o visitante, un detalle que puede marcar diferencia en la Liguilla.En números, eldeja un balance positivo. Dirigiócon 24 victorias, 16 empates y 7 derrotas, para una efectividad delA pesar de esos registros, el proyecto no resistió la presión de los resultados recientes.entre, lo que preocupó a la directiva y puso freno a su continuidad.