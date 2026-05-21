Cruz Azul vs Pumas, la gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX
La afición celeste buscará apoyar a Cruz Azul para tomar ventaja en la serie final.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- La hora de empezar a escribir una nueva historia en el futbol mexicano ha llegado. Este jueves, elEstadio Ciudad de los Deportes será el escenario donde comenzará a definirse al próximo campeón del Clausura 2026, con un enfrentamiento que promete emociones de principio a fin entre dos de los equipos más sólidos del torneo: Cruz Azul y Pumas
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En medio de un ambiente que se anticipa vibrante y cargado de pasión, la afición celeste buscará hacerse sentir desde las tribunas, empujando a su equipo en el primer capítulo de esta serie. La Máquina intentará capitalizar su localía y tomar ventaja ante unos universitarios que han demostrado carácter y calidad a lo largo de la campaña.
Más allá de lo futbolístico, el duelo adquiere un tinte especial en los banquillos, donde Joel Huiqui y Efraín Juárez protagonizarán un interesante choque de estrategas mexicanos. Dos visiones distintas, pero con un mismo objetivo: dar el primer golpe en una eliminatoria que ya se perfila como una de las más atractivas de los últimos torneos.
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