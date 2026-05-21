Hallan a dos mujeres sin vida en La Paz; tenían huellas de violencia
Los cuerpos fueron encontrados en colonias La Pasión y Rinconada, con indicios que activaron investigaciones oficiales.
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LA PAZ, BCS., mayo 21 (EL UNIVERSAL).- Dos mujeres fueron localizadas sin vida en distintos puntos de
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La Paz, Baja California Sur; uno de los casos con visibles huellas de violencia y es investigado como posible feminicidio.
El primer hallazgo ocurrió hacia las 20:00 –hora local– del miércoles, en una zona de brechas de la colonia La Pasión, donde fue encontrado el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición y con signos de violencia.
El reporte movilizó a peritos y agentes de investigación para el procesamiento de la escena y levantamiento de indicios.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán estudios para determinar las causas de muerte e identidad de la víctima.
La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que el caso se investiga bajo protocolo con perspectiva de género.
Horas más tarde, alrededor de las 23:40 horas, otra mujer fue localizada sin vida en la colonia Rinconada, en las calles Juan Domínguez Cota y Ciprés.
De acuerdo con reportes policiales, la víctima fue encontrada semidesnuda junto a un vehículo Volkswagen Vento, luego de que se reportara a una persona aparentemente dormida en la zona.
Al llegar al lugar, paramédicos confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han informado su identidad ni las causas preliminares de muerte.
La PGJE informó que investiga las causas de fallecimiento y en el primer caso aplica el protocolo de perspectiva de género, debido a las huellas de violencia que presentaba el cuerpo.
En lo que va del 2026, en BCS suman tres casos registrados e investigados como feminicidio. El año pasado cerró con 6 casos investigados como feminicidio en la entidad.
En el pasado mes de marzo, activistas feministas remarcaron la necesidad de políticas públicas efectivas para reducir la violencia contra la mujer en BCS, donde la incidencia de violencia familiar supera la media nacional, ocupa el quinto lugar nacional y el sexto por violencia en la pareja con una tasa de 388 llamadas por cada 100 mil habitantes.
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