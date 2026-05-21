Hallan a dos mujeres sin vida en La Paz; tenían huellas de violencia

LA PAZ

, BCS., mayo 21 (EL UNIVERSAL).-fueron localizadas sin vida en distintos puntos de

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, Baja California Sur; uno de los casos con visibles huellas de violencia y es investigado comoEl primer hallazgo ocurrió hacia las–hora local– del miércoles, en una zona de brechas de la, donde fue encontrado el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición y conEl reporte movilizó apara el procesamiento de la escena yEl cuerpo fue trasladado al(Semefo), donde se realizarán estudios para determinar lasLadel Estado informó que el caso se investiga bajoconHoras más tarde, alrededor de las, otra mujer fue localizada sin vida en la, en las calles Juan Domínguez Cota y Ciprés.De acuerdo con reportes policiales, la víctima fue encontradajunto a un vehículo, luego de que se reportara a una persona aparentemente dormida en la zona.Al llegar al lugar,confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han informado su identidad ni las causas preliminares de muerte.Lainformó que investiga lasy en el primer caso aplica elde, debido a las huellas de violencia que presentaba el cuerpo.En lo que va del, en BCS sumanregistrados e investigados como. El año pasado cerró con 6 casos investigados comoen la entidad.En el pasado mes deremarcaron la necesidad depara reducir la violencia contra la mujer en BCS, donde la incidencia desupera la media nacional, ocupa ely el sexto por violencia en la pareja con una tasa de