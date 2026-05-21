Justifica Frinné Azuara agresión a trabajadora del IMSS

La presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, Frinné Azuara Yarzábal, advirtió que la violencia contra personal médico es consecuencia de la desesperación social provocada por la crisis que enfrenta el sistema de salud público, luego de la agresión verbal registrada contra una trabajadora del IMSS en la Clínica 7 de San Luis Potosí.

La legisladora afirmó que el modelo de atención médica en el país "no funciona" y sostuvo que diariamente quedan exhibidas las deficiencias en hospitales e instituciones públicas.

"Es una debacle el sistema de salud en el país y cada vez está más en riesgo el personal porque la gente ya está desesperada, se siente impotente y no sabe qué hacer", declaró.

Señaló que familiares y pacientes terminan descargando su frustración directamente contra médicos, enfermeras, camilleros y trabajadores administrativos, al considerar que son ellos quienes les niegan atención o soluciones para sus pacientes.

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"Lo primero que sienten es que el personal les está negando la posibilidad de cuidar a su paciente", expresó.

Ante ello, Azuara Yarzábal consideró urgente que las instituciones de salud activen y fortalezcan protocolos de seguridad para proteger a todo el personal hospitalario, desde quienes reciben a los pacientes hasta especialistas médicos, pues advirtió que este tipo de incidentes podrían continuar incrementando.

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"Es muy importante cuidar a todo el personal que está brindando la atención desde la persona que abre la puerta, el camillero, el químico, el médico, la enfermera, enfermero, todo el personal de salud merece ser cuidado y protegido por sus instituciones".

Las declaraciones de la diputada surgieron luego de que se difundiera un video en redes sociales donde un hombre insulta y amenaza a una trabajadora del IMSS presuntamente molesto por los tiempos de espera en la atención médica dentro de la Clínica 7.