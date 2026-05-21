Embargan a escuela por laudo laboral

CIUDAD VALLES.- Una maestra de inglés que fue despedida injustificadamente hace tres años de la primaria Antero G. González demandó a la Asociación de Padres de Familia (APF) y ese triunfo legal le hará perder a los papás de esa escuela más de medio millón de pesos.

Esta mañana, objetos de varios tipos, como bocinas, aires acondicionados y equipo de cómputo fueron puestos sobre el pasillo principal de la primaria, porque la representación legal de la maestra de inglés, María de Lourdes López Valdez, consiguió una orden de embargo, luego de haber demandado a la APF por despedir injustificadamente a la docente el 25 de noviembre de 2023.

En esa escuela, la APF contrata maestros de enseñanza adicional (música, inglés) con dinero de las aportaciones de todos los paterfamilias, sin embargo, en la fecha descrita, el director Zenón Hernández despidió a la maestra, quien se defendió con su abogado y esposo, José Matilde Hernández Méndez, el polémico abogado del otrora Sindicato de Dapas. El monto que se acumuló de prestaciones no entregadas a la maestra en todo ese tiempo es de 507 mil pesos y lo que se acumule, además de que la Antero tendrá tres días para restablecer a la docente.