Asaltan violentamente a mujer de 62 años
En la colonia Central de Maquinaria, oficiales de la Guardia Civil de Soledad atendieron de manera inmediata un auxilio solicitado por una mujer de 62 años de edad, quien presuntamente habría sido agredida física y verbalmente por un hombre para despojarla de un celular con aparentemente un arma de fuego.
El hecho se registró cuando oficiales de la Guardia Civil Municipal realizaban labores de vigilancia y proximidad social en motocicletas sobre la colonia mencionada, cuando se recibió el reporte. Trasladándose al lugar inmediatamente, se tuvo contacto con la afectada quien identificó a su agresor el cual refirió llamarse Daniel "N" de 37 años de edad, quien intentó huir del lugar de los hechos, sin embargo, con apoyo de ciudadanos, se logró su aseguramiento.
Cómo parte del protocolo de actuación, para salvaguardar la integridad de todas las personas y evitar una situación de riesgo, se informó al individuo que quedaría en calidad de detenido por el posible delito de robo, tras los señalamientos de la parte afectada quien lo identificaba plenamente y era su deseo proceder legalmente ante la Fiscalía General del Estado. En el sitio también quedó asegurado un teléfono celular marca Motorola color azul.
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