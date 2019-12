Cruz Azul pide a equipos de Liga MX dejar de mirar a su portero Corona

El Cruz Azul mexicano no permitirá que le arrebaten al guardameta José de Jesús Corona, así lo comunicó este viernes su presidente Guillermo Álvarez en conferencia de prensa.



"A nuestros aficionados les digo que pueden estar tranquilos porque Corona está en los planes de nuestro club, así que si alguien (algún otro equipo) lo ha buscado lo invitamos a mirar para otro lado. Corona se va a quedar", sentenció el dirigente.



Así acabó Álvarez con especulaciones periodísticas que aseguraban que José de Jesús Corona interesaba a las Chivas del Guadalajara, club con el que incluso ya había iniciado diálogos para emigrar.



Corona llegó a Cruz Azul en el Apertura 2009 y Álvarez ya lo considera como un histórico de la institución.



"Corona ya tiene 10 años en Cruz Azul y eso no es fácil; hoy en día que los torneos no permiten esa larga permanencia del jugador en un mismo club", dijo.



El directivo aprovechó para asegurar que con la permanencia de Corona descartan el interés por el guardameta del Veracruz Sebastián Jurado, quien ha sido constante en las convocatorias del argentino Gerardo Martino, seleccionador mexicano.



"Jurado no es una posibilidad para Cruz Azul, desconocemos cuál es la situación contractual del jugador, así que Jurado no está contemplado para nosotros", explicó.



Álvarez también detalló que sí existió interés por firmar al centrocampista José Juan Vázquez, mundialista mexicano en Brasil 2014, quien pasó de Santos a Chivas; pero prefirieron conservar a Rafael Baca en esa posición.



"Traer a ese jugador hubiera significado dar salida a Rafa Baca y preferimos que Rafa se quedara a traer un hombre como 'el Gallito' Vázquez, lo decidimos en conjunto son el técnico Siboldi", confesó.



Cruz Azul, eliminado de la lucha por el título del Apertura, arrancará su pretemporada en playa Barra de Navidad, localidad ubicada en el Estado de Jalisco dónde permanecerán nueve días, a su regreso tienen dos partidos amistosos antes de año nuevo contra rivales de la división de ascenso.



En enero tienen planeados un par de juegos más de preparación ante Puebla y Pachuca.