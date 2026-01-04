logo pulso
CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Cruz Azul se enfrenta a Tampico en un juego amistoso este 2026

El Estadio Tamaulipas será testigo del encuentro entre Jaiba Brava y Cruz Azul en la Copa DIF Altamira.

Por El Universal

Enero 04, 2026 01:28 p.m.
Cruz Azul se enfrenta a Tampico en un juego amistoso este 2026

CIUDAD DE MÉXICO, enero 4 (EL UNIVERSAL).- Después de la eliminación que —en diciembre— vivió Cruz Azul en la Copa Intercontinental durante el Derbi de las Américas ante Flamengo, los cementeros regresarán a la acción y disputarán este domingo su primer partido del año.

Esta tarde, la escuadra dirigida por Nicolás Larcamón saltará a la cancha del Estadio Tamaulipas para enfrentarse a la Jaiba Brava, campeona de la Liga de Expansión, en la Copa DIF Altamira. El encuentro formará parte de la pretemporada, rumbo al silbatazo inicial del Clausura 2026.

En la Liga MX, Cruz Azul verá acción hasta el 10 de enero. En la Jornada 1 visitará a "La Fiera" de León para iniciar su camino en el próximo certamen, a la espera de dejar atrás la eliminación que vivió ante Tigres en el Apertura 2025 y empezar —una vez más— la búsqueda de su décima estrella.

Mientras que, en la Liga de Expansión, la Jaiba Brava empezará la protección de su corona ante los Leones Negros en la primera fecha de la fase regular del Clausura 2026.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el primer partido de Cruz Azul este 2026?

Domingo, 4 de enero

Cruz Azul vs Jaiba Brava | 18:00 (tiempo del centro de México) | Si bien no hay una televisora confirmada, se especula que podría transmitirse por el canal de Youtube del DIF de Tamaulipas.

