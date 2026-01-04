logo pulso
Cuánto cuestan en 2026 Netflix, HBO, Prime y demás streamings

Descubre cómo los servicios de streaming en México no han anunciado aumentos en sus tarifas para el 2026.

Por El Universal

Enero 04, 2026 11:25 a.m.
A
Cuánto cuestan en 2026 Netflix, HBO, Prime y demás streamings

CIUDAD DE MÉXICO, enero 4 (EL UNIVERSAL).- Este 2026, las plataformas de streaming continuarán llenando de entretenimiento a los hogares mexicanos con su cartelera de películas, series, documentales, etcétera.

Sin embargo, cada comienzo de año los usuarios se preguntan si el costo de su suscripción tendrá un aumento. Por eso, en Techbit de EL UNIVERSAL te compartimos los precios vigentes para estos servicios.

¿Qué precio tienen las plataformas de streaming este 2026?

De acuerdo con datos del portal de estadísticas Statista, más del 70% de los mexicanos usan servicios de streaming (como Netflix, Disney+, Prime Video, etcétera) a diario, pasando más de una hora consumiendo su contenido.

Su distribución no solo se limita al video, fuente de consumo para el 89% de usuarios con acceso a Internet, sino que también hay servicios de streaming musical como Spotify, Amazon Music, Deezer y otros más. En promedio, condensan el 59% de uso.

De momento, los servicios de streaming que operan en México no han anunciado el aumento de sus tarifas, por lo que se mantienen conforme lo muestran en sus portales oficiales:

Netflix

Plan con anuncios: $119

Plan sin anuncios: $249 pesos

Plan con 4 pantallas, UHD: $329

HBO Max

Plan con publicidad: $119

Plan Estándar (sin anuncios): $239

Plan Platino: $299.

