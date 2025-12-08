Cruz Azul y Flamengo se enfrentarán en el Derbi de las Américas
El Cruz Azul mexicano y el Flamengo brasileño se preparan para un duelo trascendental en la Copa Intercontinental FIFA 2025.
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- Continúa la actividad de la segunda ronda de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 con su segundo y último duelo.
Hace un par de meses, se llevó a cabo el primer juego que tuvo como protagonistas al Al-Ahli de Arabia Saudita y al Pyramids de Egipto.
El campeón de la Liga de Campeones de Élite de la AFC (Asia) y el de la Liga de Campeones de la CAF (África) se enfrentaron en la Copa África-Asia-Pacífico.
El conjunto egipcio consiguió su clasificación a la Copa Challenger al eliminar al saudí y ya espera a su próximo rival, que saldrá del Derbi de las Américas.
Dicho encuentro, será estelarizado por el campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y Caribe) y el de la Copa Conmebol Libertadores (Sudamérica).
En esta ocasión, el Cruz Azul de México y el Flamengo de Brasil medirán fuerzas por conseguir el otro boleto a la Copa Challenger, donde ya espera el Pyramids.
La Máquina consiguió su clasificación tras derrotar al Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer (MLS) en la final del torneo de la Concacaf.
Por su parte, el Mengao superó al Palmeiras en la final del histórico certamen de la Conmebol; ambos equipos son del Brasileirao.
Ahora, el Cruz Azul y el Flamengo se encuentran a 180 minutos de disputar el duelo más importante de la Copa Intercontinental de la FIFA, es decir, la final.
En el último encuentro de la segunda edición de la máxima competición anual entre clubes del mundo, estará presente el Paris Saint-Germain, quien se clasificó al torneo, gracias a que conquistó la UEFA Champions League.
Por tal motivo, el ganador del Derbi de las Américas tendrá la oportunidad de jugar contra la escuadra parisina en la Copa Intercontinental, si consigue superar a los egipcios en la Copa Challenger.
Por tal motivo, los reflectores estarán en el duelo que protagonizarán el Cruz Azul y el Flamengo que se jugará en Rayán, Qatar.
¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Derbi de las Américas entre el Cruz Azul y el Flamengo?
Cruz Azul vs Flamengo
Fecha: Miércoles 10 de diciembre
Hora: 11:00
Estadio: Áhmad bin Ali
Transmisión: FIFA+.
