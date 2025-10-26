Cuatro carreras que quedaron en la historia del GP de México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Desde la primera vez que Michael Schumacher se subió a un podio en Fórmula 1, hasta la triste primera curva de 2023 en donde Sergio "Checo" Pérez quedó fuera de combate, el Grand Prix en suelo mexicano ha escrito recuerdos imborrables. Aquí un póker de ellas.

1992, Schumacher marca su primer podio en F1

El 22 de marzo quedó marcado en la historia como el primero de los 155 podios que marcaría el siete veces campeón del mundo en la máxima categoría. El káiser partió desde la tercera posición en donde calificó un día antes con su Benetton-Ford, el que sostuvo para acompañar a la dupla de Williams (Nigel Mansell y Riccardo Patrese) en el podio. El hoy director del equipo Alpine, Flavio Briatore, celebró con el alemán ese domingo, ya que en esos entonces lideraba el equipo italiano.

2023, "Checo" frustra su sueño de ganar en casa en la primera curva

El de Jalisco en Red Bull llegaba con ilusión a México. Luego de dos terceros lugares en 2021 y 2022, el de Jalisco calificó quinto. Al arrancar dejó rápidamente atrás al AlphaTauri de Daniel Ricciardo que partía adelante, pero al enfilarse hacia la primera curva quedó hacia la izquierda en medio de los Ferrari de Leclerc y Sainz. En la frenada, Pérez intentó rodear a Leclerc pero al tocarse los autos el suyo voló por los aires. El mexicano ingresó a los pits con daños en su pontón izquierdo, pero ya no regresó para decepción de los aficionados.

2019, Lewis Hamilton sube al podio con todo y auto

Ese año, el piloto británico ganó la carrera y para celebrarlo los organizadores presentaron una innovación: hacer que el piloto ascendiera a la ceremonia de premiación arriba de su Mercedes, algo nunca antes visto en Fórmula 1. Hamilton que lograba su segunda victoria en territorio mexicano, aparecía poco a poco ante el delirio de los aficionados, con los brazos en alto montado sobre su W10, un podio espectacular al que se unieron el alemán Sebastian Vettel de Ferrari, y su compañero en Mercedes el finlandés Valtteri Bottas.

2021, Pérez logra el primer podio para un mexicano en el AHR

El mexicano también dio más de una alegría en México, y vaya que lo hizo en su primer año en Red Bull. "Checo" ilusionó desde el sábado al ser el más rápido en las terceras prácticas libres y calificando cuarto. En el arranque adelantó al Mercedes de George Russell que tuvo una mala salida y capturó el tercer lugar que ya no soltó. En las últimas vueltas se mantuvo cerca de Hamilton para intentar cazarlo por el segundo lugar, pero ya no lo consiguió. Así, Sergio Pérez se convirtió en el único piloto mexicano capaz de subir al podio en su carrera de casa.