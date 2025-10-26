logo pulso
Horarios y canales para ver la carrera del GP de México

El Autódromo Hermanos Rodríguez se prepara para recibir a los mejores pilotos en el Gran Premio de México. ¡Prepárate para la emoción en la pista!

Por El Universal

Octubre 26, 2025 10:33 a.m.
A
Horarios y canales para ver la carrera del GP de México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Llegó el gran día donde los 21 mejores pilotos del mundo tomarán la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez para buscar conquistar el precioso trofeo del Gran Premio de México.

El gran favorito es el piloto británico Lando Norris, quien largará en primer lugar, seguido por el monegasco Charles Leclerc y el histórico Lewis Hamilton.

Los seguidores de Ferrari están ilusionados con repetir victoria en México después de una actuación sobresaliente de Leclerc este fin de semana. Sin embargo, Norris quiere dar un golpe de autoridad en el campeonato de pilotos.

A continuación, les dejamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO la carrera del Gran Premio de México.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA CARRERA DEL GRAN PREMIO DE MÉXICO?

Domingo 26 de octubre

Carrera / 14:00 horas / Canal 5, Sky Sports y F1TV.

