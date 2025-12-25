logo pulso
Cuatro grandes, por el protagonismo

Los equipos más famosos de la Liga MX pelearán la cima y consolidar la gloria

Por El Universal

Diciembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Cuatro grandes, por el protagonismo

México.- Los últimos cinco torneos de la Liga MX se han repartido entre dos equipos. América con su tricampeonato y el Toluca con su Bi han dominado el futbol mexicano.

Después de un 2025 que cerraron con las manos vacías, los azulcrema quieren recuperar el trono y para ello han escrito su lista de deseos a Santa Claus.

Las Águilas deben reforzar sí o sí su plantilla para recuperar el protagonismo en el último año y para ello han pedido un 10 que haga olvidar al chileno Diego Valdés. Además, de que les urge el despertar de Henry Martín, José Zúñiga y Rodrigo Aguirre.

Pero no sólo los de Coapa quieren alcanzar la estrella. Cruz Azul sueña con la consolidación del proyecto de Nicolás Larcamón, evitar el lustro sin título de Liga MX y han escrito en su carta la petición de un centro delantero, luego de la salida de Ángel Sepúlveda.

Las Chivas dejaron buenas sensaciones, se portaron bien bajo el mando de Gabriel Milito y su directiva correspondió con los fichajes de Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, pero no es suficiente, requieren reforzar su zaga y el mediocampo con otro volante de contención que refuerce la competencia interna.

Tal vez, los Pumas fueron los que dejaron un pergamino en lugar de carta debajo del árbol; sin embargo, antes de la Navidad ya han recibido algunos regalos y es por ello que, uno de sus deseos es que rindan y que el proyecto de Efraín Juárez dé muestras de fortaleza. Además, de un elemento de calidad que acompañe a Adalberto Carrasquilla en el medio campo.

Los cuatro grandes del futbol mexicano sueñan en grande rumbo al próximo Clausura 2026, torneo que tendrá una atípica Liguilla y en el que todos sus jugadores buscarán brillar para pelear por un lugar en la Copa del Mundo 2026.

