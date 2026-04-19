Cuauhtémoc Blanco brilla en partido Leyendas Brasil en México
Blanco recibió un reconocimiento por la Copa Confederaciones 1999 antes del encuentro.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- A la par de la enorme ovación que recibióRonaldinho en su regreso a México
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durante su presentación en el Estadio Banorte, se escuchó también la de Cuauhtémoc Blanco.
El histórico jugador del club América, hoy diputado de Morena, se ganó la confianza de Miguel Herrera y salió como titular para enfrentar a las Leyendas de Brasil.
Previo al encuentro, Blanco recibió un reconocimiento por el triunfo en la Copa Confederaciones de 1999 ante los cariocas. Motivado y emocionado por volver a pisar el césped del Coloso de Santa Úrsula, mostró destellos de su talento en la cancha.
En cada ataque, como en sus mejores años, lideró la ofensiva del Tricolor con pases precisos a los delanteros, aunque estos no lograron definir ante la seguridad de Julio César.
Pese a no correr al mismo ritmo que sus compañeros, Blanco pidió constantemente el balón por ambas bandas, recibiendo como recompensa el aplauso de la afición.
El nacido en el barrio de Tepito (centro de la Ciudad de México) tuvo un par de ocasiones claras en la primera parte, pero no consiguió marcar debido a la destacada actuación del exportero del Inter de Milán. Luego de 25 minutos en la cancha, Cuauhtémoc fue sustituido para darle ingreso a Adolfo Bautista.
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