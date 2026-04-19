Cuauhtémoc Blanco brilla en partido Leyendas Brasil en México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- A la par de la enorme ovación que recibió

en su

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durante su presentación en el, se escuchó también la deEl histórico jugador del club América, hoy diputado de Morena, se ganó lay salió comopara enfrentar a las Leyendas de Brasil.Previo al encuentro, Blanco recibió unpor el triunfo en la Copa Confederaciones de 1999 ante los cariocas. Motivado y emocionado por volver a pisar el césped del, mostró destellos de su talento en la cancha.En cada ataque, como en sus mejores años,del Tricolor cona los delanteros, aunque estos no lograron definir ante la seguridad dePese aque sus compañeros, Blancopor ambas bandas, recibiendo como recompensa elEl nacido en el barrio de(centro de la Ciudad de México) tuvo un par deen la primera parte, pero no consiguió marcar debido a la destacada actuación del exportero del Inter de Milán. Luego de 25 minutos en la cancha, Cuauhtémoc fue sustituido para darle ingreso a