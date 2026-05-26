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Da España lista para el Mundial

Por primera vez, la selección ibérica no lleva a ningún jugador del Real Madrid

Por AP

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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Da España lista para el Mundial
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      MADRID.- La selección de España para el Mundial no incluye jugadores del Real Madrid por primera vez, aunque los delanteros lesionados Lamine Yamal y Nico Williams fueron incluidos en la lista del lunes.

      Lamine y Williams sufrieron lesiones musculares en las piernas en el último mes . Sin embargo, el seleccionador Luis de la Fuente espera que estén en condiciones para el inicio del principal evento del fútbol.

      "No vamos a acelerar ningún proceso, estamos coordinados con los clubes", expresó De la Fuente. "La información que tenemos es que todos estarán listos para el primer o el segundo partido. Siempre quieres ser prudente, pero si hay un momento en el que los jugadores pueden querer asumir riesgos es en el Mundial".

      La presentación de la convocatoria se hizo con un video que incluyó al rey Felipe VI de España y a otros ciudadanos anunciando los nombres.

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      Los defensores Dean Huijsen y Álvaro Carreras estaban entre los jugadores del Madrid que aspiraban a un lugar en la convocatoria de España, pero quedaron fuera.

      "No miro los clubes, son jugadores de la Selección", indicó De la Fuente. "Lo único que quiero es que estén orgullosos de representar a la selección. No lo miro como quizá lo miren los aficionados".

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