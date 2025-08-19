Dani Alves reaparece en redes sociales con camiseta histórica de Jorge Campos

logo pulso
Agosto 19, 2025 03:02 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luego de meses llenos de incertidumbre y polémica, Dani Alves reapareció en redes sociales con un pequeño guiño a México.

El exjugador del FC Barcelona, quien tuvo un paso por la Liga MX al vestir la camiseta de Pumas, presumió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se le ve con una camiseta tradicional de Jorge Campos.

El vistoso uniforme portado por el multicampeón culé fue utilizado por el ahora comentarista de TV Azteca durante su paso por la Selección Mexicana, lo que le permitió, junto a sus grandes cualidades en la portería, ser conocido mundialmente.

En la publicación, en la que se puede ver la firma y silueta del portero mexicano, el exfutbolista compartió diversos versículos de la Biblia, generando aprobación entre sus seguidores.

La aparición de Alves, quien abandonó tierras mexicanas tras ser acusado de agresión sexual en España y pasar unos meses en prisión, de inmediato llegó a las redes sociales, plataformas en las que los seguidores reaccionaron de diferentes maneras.

Durante su paso por Pumas UNAM en el torneo Apertura 2022 y parte del Clausura 2023, Dani Alves jugó un total de 13 partidos en la Liga MX, en los que no logró anotar y sumó tres tarjetas amarillas.

