David Luiz marca su primer gol en la Liga de Campeones en ocho años
El defensor brasileño David Luiz rompe su racha goleadora en la Liga de Campeones con un cabezazo impecable.
LIMASSOL, Chipre (AP) — A los 38 años, David Luiz estampó el miércoles su primer gol en la Liga de Campeones en más de ocho años.
El defensor brasileño, ahora en el club chipriota Pafos y aún luciendo su característico cabello rizado, se elevó en un córner para dirigir un potente cabezazo a la esquina superior de la red del Mónaco. Igualó el marcador a 1-1 a los 18 minutos. El partido acabó con un empate 2-2.
Su último gol en la competición fue en octubre de 2017, durante su segunda etapa con Chelsea, en un empate 3-3 contra la Roma en Stamford Bridge.
Fue un jugador clave en un Chelsea que se coronó en la Liga de Campeones en 2012 y más tarde jugó en el torneo para el Paris Saint-Germain. Su debut en la Liga de Campeones fue con Benfica en 2007.
David Luiz regresó a Europa en agosto después de cuatro temporadas en Brasil para unirse al campeón chipriota en su debut en la máxima competición a nivel de clubes del continente.
