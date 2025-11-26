logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

David Luiz marca su primer gol en la Liga de Campeones en ocho años

El defensor brasileño David Luiz rompe su racha goleadora en la Liga de Campeones con un cabezazo impecable.

Por AP

Noviembre 26, 2025 06:53 p.m.
A
David Luiz marca su primer gol en la Liga de Campeones en ocho años

LIMASSOL, Chipre (AP) — A los 38 años, David Luiz estampó el miércoles su primer gol en la Liga de Campeones en más de ocho años.

El defensor brasileño, ahora en el club chipriota Pafos y aún luciendo su característico cabello rizado, se elevó en un córner para dirigir un potente cabezazo a la esquina superior de la red del Mónaco. Igualó el marcador a 1-1 a los 18 minutos. El partido acabó con un empate 2-2.

Su último gol en la competición fue en octubre de 2017, durante su segunda etapa con Chelsea, en un empate 3-3 contra la Roma en Stamford Bridge.

Fue un jugador clave en un Chelsea que se coronó en la Liga de Campeones en 2012 y más tarde jugó en el torneo para el Paris Saint-Germain. Su debut en la Liga de Campeones fue con Benfica en 2007.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


David Luiz regresó a Europa en agosto después de cuatro temporadas en Brasil para unirse al campeón chipriota en su debut en la máxima competición a nivel de clubes del continente.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

David Luiz marca su primer gol en la Liga de Campeones en ocho años
David Luiz marca su primer gol en la Liga de Campeones en ocho años

David Luiz marca su primer gol en la Liga de Campeones en ocho años

SLP

AP

El defensor brasileño David Luiz rompe su racha goleadora en la Liga de Campeones con un cabezazo impecable.

Hansi Flick urge a Barcelona a ser más agresivo tras caer en la Liga de Campeones
Hansi Flick urge a Barcelona a ser más agresivo tras caer en la Liga de Campeones

Hansi Flick urge a Barcelona a ser más agresivo tras caer en la Liga de Campeones

SLP

AP

Tras la derrota ante Chelsea, Hansi Flick busca reforzar la agresividad del Barcelona para enfrentar su mini-crisis en la Champions.

Joe Burrow y Lamar Jackson se enfrentan en duelo crucial de la NFL
Joe Burrow y Lamar Jackson se enfrentan en duelo crucial de la NFL

Joe Burrow y Lamar Jackson se enfrentan en duelo crucial de la NFL

SLP

AP

Los Ravens y Bengals buscan la victoria en un partido clave de la temporada

Hertz México lanza su identidad Modo Selección para acompañar al Tri en 2026
Hertz México lanza su identidad Modo Selección para acompañar al Tri en 2026

Hertz México lanza su identidad 'Modo Selección' para acompañar al Tri en 2026

SLP

El Universal

Descubre cómo Hertz México fortalece su alianza con la Selección Nacional a través del revolucionario 'Modo Selección'