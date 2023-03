Davidovich: "Me voy contento, con ilusión y con muchas ganas para Miami"

Indian Wells (EE.UU.), 15 mar (EFE).- Pese a perder este miércoles en cuartos de final de Indian Wells, el español Alejandro Davidovich se marcha del torneo del desierto californiano con "muy buenas" sensaciones y satisfecho de la alta calidad del tenis que ha mostrado.

"Me voy contento, con ilusión y con muchas ganas para Miami. Y me llevo conmigo ese nivel que he dado aquí", dijo a los medios en español pensando ya en el próximo Masters 1,000, que empieza en Florida la próxima semana.

Davidovich cayó en cuartos de Indian Wells ante el ruso Daniil Medvedev, que extendió de este modo su espléndido arranque de 2023 con una victoria por 6-3 y 7-5 en una hora y 46 minutos.

Campeón de tres torneos consecutivos este año (Rotterdam, Doha y Dubái), Medvedev acumula ya 18 partidos consecutivos ganando, arrolló al malagueño en el primer set y se mostró más acertado y preciso en los momentos clave de una segunda manga más igualada.

"Al final se nota la solidez que está teniendo en la pista", admitió un Davidovich que, a pesar a la derrota, se lleva un gran logro de Indian Wells: su ascenso al puesto 25 del ránking mundial, el mejor registro de su carrera hasta ahora.

Davidovich, de 23 años, no quiso poner "excusas" a su derrota -aunque indicó que el viento hizo que el partido en la pista central fuera a tramos "muy desagradable"- y señaló que fue "de menos a más" contra el ruso.

"Al final he estado ahí con bolas de 'break' y no he tenido la oportunidad. Pero bueno, estoy contento con todo el nivel que he dado en el torneo y con el partido de hoy. Tanto él como yo hemos tenido bolas de 'break', él ha aprovechado su ocasión y yo no. El segundo set ha estado ahí. Se podría haber decantado para mí también", argumentó.

"Al final, el segundo set ha sido un 'break', no ha sido mucho más. Ha sido un 'break', se lo ha llevado y ya está", añadió.

Davidovich entró algo frío al primer set (12 errores no forzados frente a solo 4 de su rival) y no pudo aprovechar ninguna de las 6 oportunidades de rotura de servicio que tuvo en la segunda manga.

"Si quieres ser uno de los 'top', tienes que analizar mucho a estos tíos cómo lo están haciendo. No queda otra. Hoy he perdido pero hoy he aprendido una buena lección de cómo este tío estaba ganando 17 partidos seguidos (18 ahora). No hay otra cosa que seguir entrenando y seguir analizando cómo seguir mejorando", dijo.

"Ahora quiero ir a Miami y jugar al mismo nivel, gane o pierda", cerró.