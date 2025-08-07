logo pulso
De romper redes a subir stories: Chicharito ahora es vlogger

A sus 37 años, el exgoleador muestra su "vida interesante" en Instagram, mientras las polémicas lo siguen fuera de la cancha

Por El Universal

Agosto 07, 2025 12:41 p.m.
A
Aquellos años en donde Javier "Chicharito" Hernández emocionaba a todo un país con sus goles en el futbol europeo o con la Selección Mexicana quedaron en el pasado. Hoy el veterano de 37 años está lejos de aquel momento de su carrera profesional y por ello busca mantenerse activo de otra manera.

El aún delantero del club Guadalajara ha tomado sus redes sociales como una vía para compartir su día a día, y en fechas más recientes... sus pensamientos. Tras semanas de vivir en el ojo del huracán por sus declaraciones que fueron catalogadas de machistas, "Chicharito" volvió a publicar un video, ahora con una intención totalmente distinta.

"Me siento raro haciendo esto gente, por favor ténganme paciencia", menciona el artillero rojiblanco en un blog que compartió en su Instagram en donde muestra su día a día, conviviendo con sus seres queridos y sobre todo, comiendo.

Sin dejar atrás la polémica que han generado sus anteriores videos, Hernández tituló el pequeño videoblog "Interesante???" y se puede ver en su feed de Instagram.

SLP

El Universal

